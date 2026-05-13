特朗普訪華的歷史經緯

美國總統特朗普於5月13日至15日訪華，舉世矚目。坊間或聚焦於貿易協定，或關注禮賓細節，或探討中美雙邊關係，或分析中美關係對全球事務的影響。諸多關切均非空穴來風，然中美關係更應從歷史的角度、宏觀的角度，拉遠鏡頭探究其複雜關係的本源。



撰文：王冲

已故北大教授季羨林先生曾有個著名的河東河西論——三十年河東、三十年河西。此論用於國際關係，雖然會被方家嘲笑，但也不無道理。從1949年到1979年，中美歷經朝鮮戰場的敵對、越南戰場的暗戰，經尼克森訪華，終於從不相往來到實現建交；從1979年到2009年，是中美合作大於競爭、中國逐步崛起的過程，經過這三十年的發展，中國已非當年吳下之阿蒙，於是乎，奧巴馬2008年就任總統後提出亞太再平衡戰略，開始從各個方面提防中國。

2009年到2039年，中美會是什麼樣的關係？從現在是否可以看到未來？

這是中美關係經歷巨變、調整的時代。一方面中美經濟總量超過世界的三分之一，權重極大；另一方面，在百年變局中，一個相對力量衰落的美國和一個相對力量日益強大的中國，如何確立自己的邊界，如何和睦相處，這才是問題所在。

圖為2017年11月9日，美國時任總統特朗普訪華期間，北京一處有美國國旗飄揚。（Getty）

自從蘇聯解體後，美國笑傲全球，沒有對手，可當中國的 GDP一度沖到美國的75%時，它非常不適應。實際上，當年如日中天的蘇聯，也僅僅是美國政治、軍事上的對手，經濟方面蘇聯從來不是威脅，美蘇之間的經貿聯繫從來沒有像今天的中美經貿關係一樣互相交織。

最開始的經貿聯繫不過是中國賣襪子衣服到美國，對美國而言無傷大雅。但當中國的社交平台、電動汽車殺入美國市場後，美國人不淡定了。特朗普第一任期的貿易戰，就是遏制這種趨勢，以維持美方的科技優勢。隔着拜登這一屆，特朗普從第一任期到第二任期，執著地致力於貿易戰和科技戰，意欲絞殺中國。

然而，事與願違。特朗普第二任期的大招，尤其是關稅戰，讓全世界低頭，卻沒有讓中國低頭。當中國的稀土對壘美國的晶片，猶如科幻故事《三體》裏的相互確保摧毀，一旦開戰雙方誰都不能獨善其身，世界經濟還要為此承受代價。兜兜轉轉一圈後，中美之間的歷史積累問題、結構性矛盾，還是需要中國元首外交來引領解決。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

這正是特朗普訪華的重要性所在，也正是它舉世矚目的原因。

這是時隔9年美國總統再次訪華。9年前中方領導人在故宮給了特朗普夫婦高級別禮遇，之後拜登當了4年總統沒來中國，成了中美建交後首個沒有訪問中國的美國總統。

此次特朗普訪華，本來定於三月底四月初，但因為2月28日美國對伊朗開戰，美方提出延期，中方予以理解並同意。美國對伊朗開戰初期勢如破竹，一舉斬首伊朗高層，特朗普本想攜年初控制馬杜羅之威，攜打擊伊朗之力，攜由此而來對石油的掌控，來華極限施壓，獲取美國利益最大化。怎奈人算不如天算，伊朗問題諸事不順，本來預想中的籌碼反而變成了累贅，但訪華事宜又不好一而再、再而三推遲，遂如約而至。

鑒於中方一貫有朋自遠方來、不亦樂乎的原則，本着相互尊重、互利合作的原則，中方不會在伊朗問題上對美落井下石，或是獅子大開口。美方也不宜指望通過中國搞定伊朗，中方尊重伊朗政府和伊朗人民的選擇，不干涉內政這是鐵律。

王賀軍表示，在美國總統特朗普訪華期間，兩國元首達成了將繼續致力於互利共贏的中美經貿合作的廣泛共識。

撫今追昔，看清現實，然後才是各界關注的經貿問題。中美雙方經貿團隊赴韓國談判，料是要在中美元首見面前達成協議，由雙方領導人簽署，因此這是一場面對倒計時的談判，看雙方誰的神經更堅強。具體而言，當然涉及下一步的關稅安排，稀土和晶片的對決如何放開，以及中方買多少美國的大豆和波音。從短期效果而言，特朗普最關心的還是大豆和波音，這對於11月份的中期選舉極其重要。帶着訂單回家，意味着更多的選票，特朗普對此心知肚明。

對中方而言，台灣問題是核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。對此，美方應清楚，才不至於做出戰略誤判。

越是動盪時刻，世界越期待穩定的力量。中美兩艘大船唯有相向而行、穩住了，才有利於兩國人民、有利於世界的穩定和繁榮。本着對世界負責的態度，中方願互利合作，美方亦應拿出誠意，與中國相互成就，共謀發展。

（作者系浙江外國語學院美國研究中心主任，外交與國際關係智庫察哈爾學會高級研究員）

