特朗普訪華：自由世界的精英們原形畢露！

美國總統特朗普（Donald Trump）一向以威脅性語言、跳脱性思維時時刻刻吸引人們的注意。但是這次訪華，特朗普沒有耍寶整活，重要活動念通稿，脱口而出偉大的習主席、偉大的中國。

即便在34度高温的午後一兩點抵達天壇遊覽，他也言必稱太棒了，中國太美了。在14日晚的國宴上，因哥哥酗酒而死一直不戒酒的特朗普在說完祝酒詞後高高舉杯喝了一口。那個訪問英國時和女王搶路，接待烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskiy）時一言不合直接將其趕出白宮飯都不管的暴躁特朗普不見了。全程彬彬有禮，全然沒有我行我素、唯我獨尊。

誰說美國人不懂尊重傲慢無禮，關鍵得看對方夠不夠格。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。網上影片可見，首次訪華的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）似乎對人民大會堂的裝潢感到讚嘆不已。（X@RyanRozbiani）

被中國制裁的魯比奧（Marco Rubio），打着美國國務卿的官方頭銜，成為特朗普訪華隨行高官的一員，當中國國家主席習近平例行和美國官員一一握手時，魯比奧表現出的是受寵若驚，以及中國沒有故意漏掉他的劫後餘生式歡欣鼓舞。在人民大會堂的談判現場，他被房間裏的中式裝修吸引，拉着美國國防部長赫格塞思看。

當參議員的時候以反華為主要職業，當了國務卿到了中國卻總想着如何取得中國的諒解。美國的政客，哪有什麼必須堅持的原則立場，哪有什麼意識形態下的骨子裏的反華，不過是位置不同，昔日反華是真，今天訪華求合作也是真。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前在戶外不斷自拍，對能夠參與如此重要的場合興奮不已。（X@nicksortor）

隨特朗普訪華的16位美國大型企業CEO，皆是行業翹楚商界巨擘，其中馬斯克（Elon Musk）最為引人注目。他公開說只有自己和黃仁勳乘坐空軍一號。自認為是高人一等的特朗普金主，是能搭乘空軍一號的特殊存在，蓋過其他企業家的用意很明顯。然而俯仰之間盡顯鄙視鏈。

14日上午中國為特朗普舉行的歡迎儀式上，馬斯克在天安門廣場360度自拍，處處透露出對這一政治重地的新奇，一幅沒見過世面的樣子。14日晚的國宴他兒子身穿新中式的服裝，揹着中國手工定製的民族風俗包，他還在社交媒體宣佈他兒子一直在學中文。誰說西方人不懂人情世故，馬斯克當然清楚自己的分量，狂妄是對美國人的，他俯視的是美國商界，而對中國人則是一副經營對華友好人設的取悦姿態。

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

最後一刻才登上空軍一號加入特朗普訪華之旅的英偉達CEO黃仁勳，登機前裝扮是他常穿的黑色皮夾克，下飛機的時候則換上西裝領帶了。14日前往人民大會堂參加活動，也是正裝加身。

之前到訪印度同印度總理莫迪會晤，在越南會見越南領導人，黃仁勳都沒換下標誌性的黑色夾克。去台北，黃仁勳穿的是黑色T恤。但到了北京，什麼場合該穿什麼，黃仁勳心裏非常清楚。何以至此？是英偉達需要中國市場，而不是中國需要英偉達。

美國的這一群自由世界的政商精英們，從來都是傲慢的，不講理的。只有實力帶來的壓迫，才能讓他們收斂起來，變得端莊嚴肅。只有國家實力對等的交流，才能讓自由人變得規規矩矩，露出標準笑容。