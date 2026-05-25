「萬國來朝」 2026年中國何以成為世界中心舞台？
即將過去的5月，是北京的外交高光時刻。美國總統特朗普、俄羅斯總統普京前後腳訪華，實際上還有塔吉克總統拉赫蒙、文萊王儲比拉、巴基斯坦總理謝里夫、塞爾維亞總統武契奇。但實際上，這股訪華熱潮已經持續了近一年。
僅2026年以來，1月：韓國總統李在明；愛爾蘭總理馬丁；加拿大總理卡尼；芬蘭總理奧爾波；英國首相施紀賢；2月：烏拉圭總統奧爾西；德國總理默茨；3月：英國首相國家安全事務顧問鮑威爾；4月：西班牙首相桑切斯、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德、越共中央總書記蘇林、莫桑比克總統查波、俄羅斯外長拉夫羅夫、澳洲外長黃英賢、聯合國大會主席貝爾伯克。
如果時間線拉的更長一些，在過去不到12個月的時間裏，已有超過40位國家元首、政府首腦及高級官員密集訪華。這個名單橫跨亞歐美非，既有法德英加等G7核心成員，也有越朝老柬等社會主義鄰邦；既有沙特阿拉伯、阿聯酋等中東石油國，也有莫桑比克烏拉圭等全球南方夥伴。確實，頗有點「萬國來潮」的苗頭，然而這是一個嚴肅的國際政治現象。
這場席捲全球的「訪華潮」，到底是真趨勢還是外交熱鬧？這是顯而易見的。在地緣格局動盪局部衝突交織，在美俄歐大國陷入戰略衝突困境，以及在產供鏈嚴重碎片化對世界經濟帶來嚴重衝擊的嚴峻時刻，中國一直保持着戰略和經濟狀況穩定成為世界的希望。關鍵是，中國一直提倡的相互尊重、平等互利、合作共贏，是這個混亂世界最需要的全球治理理念。
如今，2026年過去還不到一半的時間，其他「四常」國家的領導人都已經前後訪問中國，這本身就說明了中國對於世界的重要性。一個混亂的世界，目前最需要的是一個局勢安全穩定器和經濟發展的火車頭、發動機。儘管面對着重大的不確定因素和困難，但中國的經濟狀況特別是韌性和發展後勁始終是表現最好的。
儘管美歐都在要求中國「去產能」，可此時的中國製造卻是世界更需要的。中國前4個月的出口大幅增長，就足以說明問題。當然，中國的巨大市場與正在打造的全球合作平台，更是世界需要的「公共產品」。
除此之外，還有五大關鍵因素決定了中國在世界上的地位與作用。先看底氣：2025年中國GDP增長5%，進出口總額首破45萬億元，連續九年正增長。2026年一季度繼續增長5%。裝備製造和高技術製造業增加值分別增長9.2%和9.4%。中國「十四五」20項主要指標、102項重大工程全部完成。用一句俗話說，家底是厚實的，訪華潮的物質基礎是穩固的。
再看定力：訪問潮既是鮮花也是壓力，你方唱罷我登場，考驗的是戰略耐受力。從目前表現看，中國外交做到了該快則快（快速對接經貿大單）、「該慢則慢」。特朗普訪華從年初「放風」到5月才最終成行，中方始終「保持溝通」，節奏不緊不慢。連應對美國，都可以遊刃有餘。
然後再看科技進步。在人工智能、量子計算、清潔能源、訊息通訊、生物科技、先進半導體與晶片、太空技術等高科技領域裏，中國要麼已經實現了領先，要麼正在縮小與美國的差距。科技進步既決定着世界的未來，也將創新出新的經濟和經濟模式，中國的作用自然相當突出。
此外就是軍事進步。近年來中國已經公開的武器裝備均處於世界先進或領先行列，在研的以及還在保密階段的更是令世界驚奇。不論是戰略級還是常規戰力，特別是在無人作戰和智能武器方面，不敢說全面領先，也基本上無他國能及。最重要的是中國有強大的自成體系的製造業做後盾，拼實力、打消耗更是無他國能及。儘管中國奉行不干涉主義，可強大的軍力畢竟也是維護世界和地區和平穩定的重要平衡器。
另外最為重要的是，中國正在加快改革開放。一方面是積極推動出口導向型向消費驅動型經濟模式轉變，這不僅意味着國內經濟大循環圈建立的加速，更意味着是在打造一個更大的國際市場。另一方面是開放的力度加大，正在為世界營造一個良好的投資環境。還有就是中國的產業對外轉移，這自然得益於中國製造以及中國科技創新的能力。
以上因素，既決定了中國是世界安全局勢的重要穩定器，同時也決定了中國是世界經濟的穩定器和主推動力。美國雖然擁有第一強國的各種優勢，但美國同時也是世界的麻煩製造者和麻煩受困國。
目前可以說是麻煩纏身的美國更多有求於中國，而不是中國需要向美國妥協退讓。可以說，中國已經掌控了建立「建設性中美戰略穩定關係」的主導權和節奏。處境最為尷尬的實際上是歐洲。與俄羅斯敵對，與美國的撕裂加劇，與中國的摩擦不斷，自身又處於一種不團結甚至是撕裂的狀態，一味強調戰略獨立或獨立成極的結果，就是什麼也不是。
毛澤東1936年在陝北窯洞裏寫下有一句：「事情有大道理，有小道理，一切小道理都歸大道理管着。」中國的大道理是什麼？是持續發展和高水平開放。只要這個大道理不歪，萬邦來潮就是常態，不是例外。昔日舜帝耕歷山、陶河濱、漁雷澤，不爭不搶而天下歸心。今日中國不稱霸、不擴張、不脅迫，而萬國來朝。這本身就是一種道路自信。當然，當眾人來朝時，更需要保持清醒。百年未有之大變局，真正的考驗才剛剛開始，必須要真正在歷史大轉折中立得穩、行得遠。