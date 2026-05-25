「萬國來朝」 2026年中國何以成為世界中心舞台？

即將過去的5月，是北京的外交高光時刻。美國總統特朗普、俄羅斯總統普京前後腳訪華，實際上還有塔吉克總統拉赫蒙、文萊王儲比拉、巴基斯坦總理謝里夫、塞爾維亞總統武契奇。但實際上，這股訪華熱潮已經持續了近一年。



僅2026年以來，1月：韓國總統李在明；愛爾蘭總理馬丁；加拿大總理卡尼；芬蘭總理奧爾波；英國首相施紀賢；2月：烏拉圭總統奧爾西；德國總理默茨；3月：英國首相國家安全事務顧問鮑威爾；4月：西班牙首相桑切斯、阿聯酋阿布扎比王儲哈立德、越共中央總書記蘇林、莫桑比克總統查波、俄羅斯外長拉夫羅夫、澳洲外長黃英賢、聯合國大會主席貝爾伯克。

如果時間線拉的更長一些，在過去不到12個月的時間裏，已有超過40位國家元首、政府首腦及高級官員密集訪華。這個名單橫跨亞歐美非，既有法德英加等G7核心成員，也有越朝老柬等社會主義鄰邦；既有沙特阿拉伯、阿聯酋等中東石油國，也有莫桑比克烏拉圭等全球南方夥伴。確實，頗有點「萬國來潮」的苗頭，然而這是一個嚴肅的國際政治現象。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）5月24日中午抵達北京首都國際機場展開4天訪華行程，這是他首次對中國進行國事訪問。（新華社）

這場席捲全球的「訪華潮」，到底是真趨勢還是外交熱鬧？這是顯而易見的。在地緣格局動盪局部衝突交織，在美俄歐大國陷入戰略衝突困境，以及在產供鏈嚴重碎片化對世界經濟帶來嚴重衝擊的嚴峻時刻，中國一直保持着戰略和經濟狀況穩定成為世界的希望。關鍵是，中國一直提倡的相互尊重、平等互利、合作共贏，是這個混亂世界最需要的全球治理理念。

如今，2026年過去還不到一半的時間，其他「四常」國家的領導人都已經前後訪問中國，這本身就說明了中國對於世界的重要性。一個混亂的世界，目前最需要的是一個局勢安全穩定器和經濟發展的火車頭、發動機。儘管面對着重大的不確定因素和困難，但中國的經濟狀況特別是韌性和發展後勁始終是表現最好的。

儘管美歐都在要求中國「去產能」，可此時的中國製造卻是世界更需要的。中國前4個月的出口大幅增長，就足以說明問題。當然，中國的巨大市場與正在打造的全球合作平台，更是世界需要的「公共產品」。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

除此之外，還有五大關鍵因素決定了中國在世界上的地位與作用。先看底氣：2025年中國GDP增長5%，進出口總額首破45萬億元，連續九年正增長。2026年一季度繼續增長5%。裝備製造和高技術製造業增加值分別增長9.2%和9.4%。中國「十四五」20項主要指標、102項重大工程全部完成。用一句俗話說，家底是厚實的，訪華潮的物質基礎是穩固的。

再看定力：訪問潮既是鮮花也是壓力，你方唱罷我登場，考驗的是戰略耐受力。從目前表現看，中國外交做到了該快則快（快速對接經貿大單）、「該慢則慢」。特朗普訪華從年初「放風」到5月才最終成行，中方始終「保持溝通」，節奏不緊不慢。連應對美國，都可以遊刃有餘。

然後再看科技進步。在人工智能、量子計算、清潔能源、訊息通訊、生物科技、先進半導體與晶片、太空技術等高科技領域裏，中國要麼已經實現了領先，要麼正在縮小與美國的差距。科技進步既決定着世界的未來，也將創新出新的經濟和經濟模式，中國的作用自然相當突出。

圖為2026年5月24日，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在杭州出席「中國—巴基斯坦B2B 投資峰會」及發表演說。（X@MoIB_Official圖片）

此外就是軍事進步。近年來中國已經公開的武器裝備均處於世界先進或領先行列，在研的以及還在保密階段的更是令世界驚奇。不論是戰略級還是常規戰力，特別是在無人作戰和智能武器方面，不敢說全面領先，也基本上無他國能及。最重要的是中國有強大的自成體系的製造業做後盾，拼實力、打消耗更是無他國能及。儘管中國奉行不干涉主義，可強大的軍力畢竟也是維護世界和地區和平穩定的重要平衡器。

另外最為重要的是，中國正在加快改革開放。一方面是積極推動出口導向型向消費驅動型經濟模式轉變，這不僅意味着國內經濟大循環圈建立的加速，更意味着是在打造一個更大的國際市場。另一方面是開放的力度加大，正在為世界營造一個良好的投資環境。還有就是中國的產業對外轉移，這自然得益於中國製造以及中國科技創新的能力。

4月13日，正在中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯一行到訪位於北京的小米科技園。小米是其此次中國之行到訪的唯一一家企業。（北京晚報）

以上因素，既決定了中國是世界安全局勢的重要穩定器，同時也決定了中國是世界經濟的穩定器和主推動力。美國雖然擁有第一強國的各種優勢，但美國同時也是世界的麻煩製造者和麻煩受困國。

目前可以說是麻煩纏身的美國更多有求於中國，而不是中國需要向美國妥協退讓。可以說，中國已經掌控了建立「建設性中美戰略穩定關係」的主導權和節奏。處境最為尷尬的實際上是歐洲。與俄羅斯敵對，與美國的撕裂加劇，與中國的摩擦不斷，自身又處於一種不團結甚至是撕裂的狀態，一味強調戰略獨立或獨立成極的結果，就是什麼也不是。

毛澤東1936年在陝北窯洞裏寫下有一句：「事情有大道理，有小道理，一切小道理都歸大道理管着。」中國的大道理是什麼？是持續發展和高水平開放。只要這個大道理不歪，萬邦來潮就是常態，不是例外。昔日舜帝耕歷山、陶河濱、漁雷澤，不爭不搶而天下歸心。今日中國不稱霸、不擴張、不脅迫，而萬國來朝。這本身就是一種道路自信。當然，當眾人來朝時，更需要保持清醒。百年未有之大變局，真正的考驗才剛剛開始，必須要真正在歷史大轉折中立得穩、行得遠。