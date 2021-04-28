新疆「種族滅絕」並無根據｜專家有話說

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-28 12:00

針對拜登政府指控中國在新疆實施「種族滅絕」的指控，美國經濟學家、哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯（Jeffrey D. Sachs）和英國密德薩斯大學國際法教授夏巴斯（William Schabas）4月20日發表題為《站不住腳的新疆種族滅絕指控》（The Xinjiang Genocide Allegations Are Unjustified）文章，認為美國政府沒有提供任何實際證據，中國針對新疆維吾爾人的做法並不構成「種族滅絕」。

薩克斯是全球知名經濟學教授、聯合國高級顧問，對實現聯合國可持續發展目標提供建議，以擔任拉丁美洲、東歐、前南斯拉夫、前蘇聯、亞洲和非洲的經濟顧問而聞名。《紐約時報》曾評價他是「全世界最重要的經濟學家」。《經濟學人》雜誌做了最新調查，總結過去十年間在世的最具影響力的三位經濟學家，薩克斯教授就位列其中。

夏巴斯是加拿大人，是「滅絕種族罪和國際法世界級專家」，在種族滅絕和大屠殺等問題上有大量著作。國際法庭、國際刑事法院、歐洲人權法庭、美國和加拿大最高法院等機構的裁決也曾多次引述夏巴斯的觀點。2019年，在海牙國際法庭對緬甸軍隊針對羅興亞人的「種族滅絕」指控審理中，夏巴斯擔任緬甸政府的辯護律師。

在拜登上台後中美關係並無取得實質進展的背景下，白宮和國會堅持對新疆存在「種族滅絕」的定性，並因此聯合盟友實施了制裁。就連4月21日參議院外交關係委員會高票通過《2021年戰略競爭法案》（Strategic Competition Act）時，兩黨參議員還在藉「種族滅絕」指控施壓北京，甚至醖釀抵制北京冬奧會的議案。

可以説，整個華府絲毫沒有「改弦易轍」的跡象，這種兩黨對華認知狀態就連國際公認的「滅絕種族罪」專家夏巴斯也看不下去。他和經濟學家薩克斯強調了一個不容忽視的事實，並從不同側面反駁了美國政府單方面的指控。

事實：9·11襲擊以來中國的反恐背景

文章指出，西方的確存在對中國侵犯維吾爾人人權的「可信指控」，但這並不構成種族滅絕。看待這種指控，也要了解中國在新疆採取相關舉措的背景：2001年9月11日阿爾蓋達組織對美恐怖襲擊後，中國打擊伊斯蘭激進組織的恐怖主義和美國在中東和中亞開展的反恐戰爭，二者動機基本相同。

2021年4月14日，美國總統拜登宣布在9月11日前將所有美軍士兵撤離阿富汗後，一位美軍士兵追思在戰場犧牲的戰友。（AP）

文章還引述以商人兼作家單偉健的觀點稱，「在美國中東和中亞多次違反國際法、造成大規模流血事件的那些年裏，中國也多次遭遇新疆恐怖襲擊。」的確如此，根據公開數據，過去15年，中國遭受的20多起恐怖襲擊，基本上都和新疆有關。

文章還提到，直到2020年底，美國也一直將「東伊運」（ETIM）列為恐怖組織，並在阿富汗與維吾爾族戰士作戰，關押了很多囚犯。2020年7月，聯合國也注意到了在阿富汗和敍利亞有成千上萬的維吾爾族戰士。

事實上，東伊運被中國列為新疆分裂勢力，是中國、英國和美國以及聯合國等國家和國際組織公認的恐怖組織。美國前總統特朗普（Donald Trump）上台伊始也曾給北約美軍下達在阿富汗打擊「東伊運」的指令，直到2020年大選年出於升級打中國牌、為個人積累政治資本的需要，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）撤銷了東伊運恐怖組織的定性。

擅長説謊的蓬佩奧

文章認為，蓬佩奧説謊成性（his belief in lying），並將此當做美國外交政策工具。但拜登政府則加倍誇大蓬佩奧的捕風捉影，即便美國國務院自己的律師團隊據報對「種族滅絕」指控也保持質疑。

根據美國《外交政策》雜誌網站2月19日一篇獨家報道，美國國務院法律顧問辦公室2021年年初得出結論認為，沒有足夠證據證明中國在新疆進行了「種族滅絕」行為。蓬佩奧在拜登就職前1天認定中國在新疆進行了「種族滅絕」，迎合了國務院內部「人權專家」的意見，也就是當時的美國國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）和當時負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）。這兩人的判斷素材主要來自種族主義者鄭國恩（Adrian Zenz）。

現任國務卿布林肯（Antony Blinken）為了樹立拜登政府的執政信心，外交上基本上延續了蓬佩奧在新疆問題上的定性。今年國務院的《國家人權行為報告》（HRP）也延續了蓬佩奧的指控，指控中國在新疆進行種族滅絕。薩克斯和夏巴斯在文章中提到，該報告只有在序言和中國章節部分提到了這一指控，證據隻字未提，全靠讀者臆測。報告大部分內容是有關言論自由、難民保護和自由選舉等話題，基本上與所謂的「種族滅絕」指控毫無關係。

「種族滅絕」定義

薩克斯和夏巴斯認為，絕不應輕率地發表種族滅絕指控。不當使用這一術語可能會加劇地緣政治和軍事緊張局勢，使納粹大屠殺（Holocaust）等種族滅絕的歷史記憶貶值，也不利於防止未來種族滅絕的能力。在新疆問題上，美國政府沒有做到這一點，種族滅絕的指控是不負責任的。

兩人在文章提到，1948 年的《聯合國滅絕種族罪公約》根據國際法界定了滅絕種族罪。包括中美在內的大多數國家已將《公約》的定義納入國內立法，未作出任何重大改變。在過去幾十年中，聯合國主要法院確認，定義「種族滅絕」，就必須證明極高標準的對民族、族裔、種族或宗教團體的蓄意身體破壞。

中國政府曾允許西方記者拍攝新疆「職業教育培訓中心」：

+ 7 + 7 + 7

文章稱，該定義規定必須存在五種行為之一，列在首位的是殺戮。美國國務院關於中國的報告稱，關於殺戮的報道「很多」，但「細節避而不提」。由於法院要求證明肉體摧毀某羣體的意圖 ，因此如果沒有大規模殺戮證據，指控很難成立。

美國的「證據」

文章稱，美國國務院的報告提到，大約100萬維吾爾人被關押（至今未被證實）。即便這被證實，也只是構成人權侵犯，本身並不是種族滅絕的證據。美國國務院報告還提到中國計劃生育政策。但中國對大多數人口施行嚴格的獨生子女政策，但對少數民族則比較自由，包括維吾爾族。更何況，最近獨生子女政策也有放鬆。

傳統上，新疆穆斯林少數民族生育子女數量高於中國平均線，儘管獨生子女政策不再適用於大多數漢族，對新疆穆斯林少數民族也有一些更嚴格的措施，但總體上新疆人口保持正增長。2010年至2018年間，新疆維吾爾族人口增速高於非維吾爾族人口。

文章還指出，西方媒體煽動的「種族滅絕」指控的源頭是「紐林斯研究所」（Newlinews Institute）的「研究」。該研究所自稱是華盛頓的「無黨派」智囊團。但實際上是維珍尼亞一所微型大學的項目 ，包括153名學生和8名全職教師，其政策議程明顯偏保守派。

最後，薩克斯和夏巴斯主張聯合國調查新疆局勢。這也是中國政府歡迎的立場。兩人認為，如果美國國務院無法證實種族滅絕的指控，就應該予以撤銷。