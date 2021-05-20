撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-20 21:00

A2/AD能力的反制與反反制，是目前中美兩強正在努力嘗試攻克對方的重要戰略項目。即使近期也在努力超趕，尤其是屬於「攻方」的美軍，對於解放軍急速升級的A2/AD裝備與戰術，正在苦思各種解脱之道，務必在2030年前後趕上解放軍目前的優勢。

如近期5月3日開始，美軍大規模在阿拉斯加州地區進行「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）軍演，共動員240架軍機、6艘艦艇和1.5萬兵力參演。這場演習最重要的項目，就是使用美國空軍B-52H戰略轟炸機，實施極音速（Hyper Sonic）武器/載具的摧毀鏈測試，由B-52H機身搭載全新的AGM-183A空射快速反應械彈（Air-Launched Rapid Response Weapon，簡稱「ARRW」），測試其攔截極音速滑翔載台/動力導彈的效能，據稱此種攔截武器最高速度高達20倍音速。

此型正在實驗的極音速攔截武器，今年4月的測試還處於失敗的狀態，直到5月5日的軍演中，終於攔截到美軍發射的極音速靶彈目標，測試成功。

美軍在5月5日成功完成ARRW極音速快速反應武器的試射，代表美軍意圖破解解放軍在第一島鏈內絕對優勢、起具備打擊第二島鏈之外至美國全境的戰略能力之嚇阻力量。（U.S.A.F.）

ARRW計劃，是美軍針對解放軍迅速發展的極音速滑翔載具/動力導彈/無人攻擊機等項目的反擊規劃之一。由於解放軍數款型號眾多、性能神秘的極音速載具，都具備有在數千公里攔擊線外，攻擊美國本土目標的能力，故ARRW的測試距離拉高到1,850公里，透過「全領域作戰能力實驗」（ADOC-E）經其傳感器取得目標數據，仿真向目標射擊ARRW快速反應械彈，此種械彈在測試中，以平均速度6.5至8倍音速的速度，在10分至12分鐘中內，集中1,600公里外的極音速目標。

美軍緊急研發各式極音速滑翔載具/動力導彈/攔截器等技術，就是為了因應解放軍在極音速載具領域的突飛猛進，美軍一度已經屈居下風。（Lockheed Martin）

從美軍匆忙測試ARRW的速度，可以看出美軍正在針對解放軍於第一島鏈內的絕對優勢，以及正在試圖奪取第二島鏈內的相對優勢，進行一整套橫跨三軍的轉型計劃。除了在極音速武器領域必須要超趕解放軍的步調外，美軍也正在進行相當龐大的轉型計劃。

其中，包括空軍戰機機隊的刷新、海軍艦艇陣容的改變、海軍陸戰隊在西太平洋地區的作戰戰術與戰略急速轉型，以及陸軍在各西太平洋盟國軍隊之合作與整合作戰方式換新，都是近期相當引起世界矚目的改變。

美國空軍部長已經對外宣稱，第六代戰機NGAD下一代制空實驗機，已經完成選商決標，目前正在秘密進行試飛，將從2030年開始迅速取代F-22A匿蹤戰機。圖中為洛馬公司臭鼬工廠（Skunk Works）提出的NGAD概念，不代表目前測試者為此型機，目前真正面貌還是高度保密。（Lockheed Martin）

以美國空軍來説，面對解放軍在4+代與5代戰機的量產優勢，美國空軍將領坦言，解放軍戰機在科研層次雖然不如美軍，但是這些戰機搭配超長程空空導彈（如PL-15）之後，將對美軍戰機造成嚴重威脅。

此外，美軍戰機陣容，因為F-35戰機計劃的嚴重超支、以及越來越貴的成本，美國三軍使用此戰機的規劃將要調整，因為美軍已經無力負擔當年計劃中完整服役千餘架的F-35A/B/C型戰機，來完全取代服役三十多年的F-16C/D機隊，故美軍正在調整機隊計劃，並且尋求二種新型戰機，務必在2030年能夠拉大解放軍與美軍的相對比較優勢。

美軍決定採購200餘架的F-15EX來取代其年高德劭的F-15機隊，目的之一就是認為F-15的龐大籌載量，將能在未來空中戰場襄助NGAD六代機作戰，作為「導彈卡車」角色。（Boeing）

其中最重要的，就是美空軍計劃在2030年開始將F-22A猛禽戰機全數退役，因為此種匿蹤戰機造價高昂、數量稀少，即使開啓性能提升案也沒有戰術價值。美空軍正在秘密進行NGAD下一代制空戰機（六代機），據悉已經完成選商決標，正在秘密試飛，NGAD使用美國發展最新的數位設計與仿真技術，將打破現行戰機約15年才會改代提升性能的規則，推出之前已經開始改型，未來戰機的推出將因為數位設計與仿真技術的優勢而得利，屬於冷戰思考的F-22A戰機將會很快遭到甩鍋。

此外，為了補F-35戰機的漏洞，除了持續改良還可以服役的F-16C/D戰機外，美空軍將採購二百餘架新造的F-15EX戰機，作為未來NGAD六代機的「運輸兵」角色，F-15EX籌載量大，一次可搭載高達22枚AIM-120D型中、長程空空導彈，與NGAD和其先進的無人戰機（UCAV）搭配作戰，期待能在第二島鏈內，削減解放軍的空優。

美國空軍T-7A紅鷹高教機，使用先進的數位設計與仿真技術，短時間內推出並且成功試飛，此技術未來將在NGAD六代機和5—代廉價戰機的推出中佔有重要地位。（Boeing）

而還有一款由數位設計與仿真技術所推出的全新5—代/4＋代戰機，可能由波音公司的T-7A紅鷹高教機設計衍生而來，此種價廉、高生產量的「低配」戰機，將因應西太平洋空中威脅而來，生產數量與計劃如何調整，還要看F-35戰機的降價策略究竟如何？是否能趕上美軍的轉型？

除此之外，美國海軍陸戰隊是面對西太平洋未來戰場的第一線部隊，故轉型相當快速，其基礎戰術與戰略角色已經展開急速變化。包括取消所有主戰坦克、重型裝甲車輛的編制，由無人載具、輪型甲車、匿蹤設計反艦導彈、多管火箭/彈道導彈和高載量的傾斜翼直升機來擔當主角。

海軍陸戰隊的轉型從基礎訓練開始，要求其作戰方式「去中心化」，每位陸戰隊員都被訓練為特戰等級的步槍兵（Rifleman），可以分散小單位在不同島礁獨立作戰，通過先進的通訊技術與數字戰場設計，務求每個海軍陸戰隊單兵，能夠發揮為一個獨立系統的數字戰士。

美國海軍陸戰隊，未來在西太平洋戰場的角色，正在進行激烈又快速的轉型，從其採用下一代的ARV甲車系列，以及無人載具的作戰樣態，都是為了阻絕中國A2/AD優勢，並且要將其戰術優勢施行於西太平洋各小島礁上的獨立作戰訓練。（U.S.M.C.）

載具的無人化，除了海軍陸戰隊大量使用外，美國海軍、陸軍也在西太平洋地區展開大規模的無人載具實驗，目前已經有無人導彈發射車、無人多管火箭、無人補給載具、無人水下載具等，都具備突防解放軍A2/AD戰術部署的預想能力。

以陸戰隊將大量使用的無人NSM海軍打擊導彈載具而言，此種載具將在西太平洋各個島礁戰場上，以其匿蹤設計的導彈性能，針對解放軍主力艦船進行突襲，且由非傳統的海軍陸戰隊操作，更加複雜的戰術運動才交由海軍的大型艦艇與核能潛艇實施。

無人操作的NSM海軍打擊導彈，未來將是美國海軍陸戰隊在島礁地區實施制海任務的重要裝備，此種匿蹤反艦導彈，台灣相當想要獲得，目前得不到美方允准。（Raytheon）

在西太平洋戰場，正在進行激烈變化的當下，美軍的急迫感來得相當快速，且與當地友邦的聯合改變也相當激烈。例如澳洲創新高的軍購額數，就可看出其重要性。而美國與日本、南韓以及正在試圖干預西太平洋的英、法、德等北約強國，也因應此種變化，正在投資新式武器裝備和戰術。在此激烈變化的環境中，台灣的地位就顯得尷尬。

台灣主動官泄美國陸軍安全合作旅，正在台灣本島與台軍合成營進行作戰協訓、顧問與檢討等作業，是在疫情嚴峻、政府遭遇龐大罵聲中，試圖挽回民進黨政府聲望的政治操作，美方態度如何目前未知。（維基百科公有領域）

5月16日，台灣官方又官泄美國陸軍安全合作旅（SFAB）與台陸軍合成營正在台灣本地聯合訓練的消息，且單位與主官的名銜都一併透露，此部隊為美國陸軍在2018年新成立的特種部隊單位，以旅為單位，目標是與盟國或者夥伴國家一起訓練，或者提供建議、協助或者伴隨作戰的任務，每個SFAB為旅編制，約800人。

據稱，這批部隊與台灣陸軍一起協訓，就是要加強台灣陸軍編制合成旅、以及如何進行聯合作戰等規劃，要如何進一步落實，以及如何加強與北約部隊盟軍聯繫與協訓的能力。

雖然台軍在近期相當努力地更新作戰概念，取消臃腫龐大的軍事體制，改為使用「作戰區」編制，來簡化三軍聯合作戰的程序，意圖打破三軍本位主義、僵固的指揮鏈路程序，以及效能低的聯合作戰模式，希望能夠趕上美軍的轉型，並且針對解放軍的A2/AD能力接招。且台灣針對自我防禦，也號稱正在形成自己的A2/AD，期待台灣刺蝟島、堡壘化等不對稱戰略，能夠有效地針對解放軍進行A2/AD反制。而至於解放軍如何反反制台灣單方面的A2/AD戰略，明眼人都看得清楚。