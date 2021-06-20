G7全球基建計劃 ·下：發展中國家議價能力增強｜專家有話說

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-06-20 17:30

6月12日，七國集團（G7）各國領袖宣布将支持發展中國家興建基礎設施，推行全球基建計劃「為世界重建美好未來」（Build Back Better World，B3W）。該項目被廣泛視為對中國開展的「一帶一路」項目的制衡之舉。《香港01》就此專訪多位智庫專家和學者，剖析其地緣政治意義、對於地區發展以及中國「一帶一路」項目的潛在影響等。 此次接受採訪的專家包括：世界貿易組織仲裁機構前法官、 美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）專家Jennifer Hillman；倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）學者Dr Lee Jones；昆士蘭大學（The University of Queensland）政治和國際研究學院副教授Shahar Hameiri。

01： 您認為B3W作為中國 「一帶一路」項目外的競爭方案，對中低收入國家政府的主要潛在吸引力是什麼？

Dr Lee Jones：B3W將給較貧窮的國家提供更多基礎設施建設的融資選擇。這是一件好事，因為它給了弱國更多的主動權，有利於降低成本。然而，「一帶一路」融資仍將具有吸引力，因為中國的銀行和企業風險規避程度較低，西方國家出於政治風險或基本經濟要素充分與否的考量而根本不會進行投資的領域，中國卻願意入場。中國企業（過去的活動）也已經表明，他們願意通過「一帶一路」項目讓他們的精英夥伴致富。

Professor Hillman：在環境和經濟上更具有可持續性是B3W作為替代方案的最重要特點。在研究「一帶一路」時，你會反覆看到許多國家在 「一帶一路」之外幾乎甚至完全沒有其他融資選擇。即使各國仍然選擇參與 「一帶一路」，另一種選擇的存在也會給他們帶來更大的談判籌碼，並幫助政府減少一些「一帶一路」項目可能帶來的負面影響。

通過B3W項目，七國集團應該得以幫助發展中國家了解 「一帶一路」項目的相對價值——這些項目可能會帶來沉重的債務負擔，缺乏環境影響評估，且不向當地勞動力輸出技能；相比之下，與來自七國集團高標準企業合作可能會帶來更長期、效益更高的項目。

G7領袖共同提出抗衡中國「一帶一路」的全球基礎建設計畫，針對中國人權、新疆與香港問題提出關切，乃至強調「維持印太地區自由開放的重要性，台海和平穩定的重要性，反對東海南海現狀被片面性的改變」。（Facebook@Joe Biden）

Dr Hameiri：如果B3W確實成為了（「一帶一路」的）競爭者，擁有了多一種選擇的國家議價能力會提高，他們可能會從所有融資方之間獲得更好的方案。

我想指出的是，（債務償還的可持續性問題）未必是因為（外界普遍認為的）「債務陷阱式外交」（Debt Trap Diplomacy ）*，只不過，在中國，就債務的可持續性所做的分析程度較低。因此，有B3W作為備選項，我認為將是一件好事。

*「債務陷阱式外交」（Debt Trap Diplomacy）：指債權國刻意的向另一國提出大量的貸款，在債務國無法履行債務義務時，強迫該國在經濟或是政治上的讓步。

01：你認為在出資問題上，七國集團會否堅定支持、以及如何支持該項目？

Dr Hameiri：根據我們所知道的，到目前為止，成員國之間似乎不存在動用大量政府資金來支持B3W的意向。（B3W項目的融資方法）會更像國際金融公司（International Finance Corporation）或世界銀行 （World Bank）一直在做的事情，即為民間資本提供各種激勵、保險和支持，以便在所謂的前沿市場*進行風險較高的投資。

我不確定在B3W項目中融資將如何落實，但是（一般而言），假設世界銀行想要支援某個橋樑建設項目，他們可能會為投資方夠提供較低利率，來覆蓋他們實際盈利和他們的投資額之間的差異。所以有點像（給投資方）打了個折扣；或者它會提供某種保險，如果項目虧損，他們會介入並在某種程度上彌補這些損失；再者它可以幫助（借貸國）協商獲得某種有政府主權債務擔保的貸款等類似的措施。

民間資本不會在很多發展中國家投資建設基礎設施。如果這是一個可行的事情，或者至少被認為是一個可行的、可以帶來利潤的行為，他們現在就已經做了。投資基礎設施的風險很大，在發展中國家尤其如此。現在，在全球金融危機後和現在的新冠疫情下為保持金融市場的運作而生的量化寬鬆政策等，使資本市場上存在着大量來回周轉的資金。因此（市場上）有很多錢可以投資，但一般來說，我們發現我們的很多錢繼續在金融市場內進行再投資，而沒有被用來在現實世界中建造東西或做事情。因此，我對（投資方）突然決定將這些錢投資於發展中國家的基礎設施建設持相當懷疑的態度。

問題在於，這個B3W項目將提供什麼樣的支持，在多大程度上提供 「失敗或損失」的保障，這些東西很重要。現在還有很多細節我們不知道。

*前沿市場（frontier market）：又稱邊境市場，一般指規模較小、投資風險大、缺乏流動性的資本市場，其先進程度劣于英、美、日等發達市場（或成熟市場），和中、俄等新興市場（emerging market）。 *量化寬鬆（QE）：旨在降低利率和增加貨幣供應的貨幣政策。

國際清算銀行專家曾發報告，指量化寬鬆政策能真的有助實體經濟的其中一個法門，是製造財富效應。（AP）

01：鑑於B3W項目被解讀成一種敵對的姿態，您認為它會否有利於促進地區/全球發展？還是可能激發國家權力之間的對抗？

Dr Lee Jones：中國的精英和評論家本能地認為美國所做的一切都具有敵意，無論其背後的意圖如何。中國政策制定背後的「偏執狂風格」一向如此。因此，B3W確實會刺激中美之間產生更大的敵意。但它也可能使發展中國家受益。西方金融機構有大量未使用的資本儲備——如果B3W能夠調動其中一部分來支持高質量的發展項目，這將是一件好事。B3W還將為發展中國家提供更多的選擇，使它們不再依賴單一的資助者。

Dr Hameiri：如果它確實成為一個嚴肅的基礎設施發展的融資提供者，那麼我認為它不會成為任何一種特別敵對的對抗。相反，國際發展融資有可能回歸到一個更有競爭力的環境。

在某些情況下，我們可以預見它會使（國家之間關係）變得有點緊張，但就我現在所了解到的，它將主要對接受投資的國家有利。

不過，B3W項目會否真正落實還存在很大的不確定性。別忘了，「一帶一路」在提供新的融資方面表現不如從前，而且它也沒有達到像人們想像中那麼大的規模。