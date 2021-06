G7全球基建計劃 ·上：B3W與一帶一路的地緣政治意義｜專家有話說

6月12日,七國集團(G7)各國領袖宣布将支持發展中國家興建基礎設施,推行全球基建計劃「為世界重建美好未來」(Build Back Better World,B3W)。該項目被廣泛視為對中國開展的「一帶一路」項目的制衡之舉。《香港01》就此專訪多位智庫專家和學者,剖析其地緣政治意義、對於地區發展以及中國「一帶一路」項目的潛在影響等。

此次接受採訪的專家包括:世界貿易組織仲裁機構前法官、 美國智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)專家Jennifer Hillman;倫敦大學瑪麗王后學院(Queen Mary University of London)學者Dr Lee Jones;昆士蘭大學(The University of Queensland)政治和國際研究學院副教授Shahar Hameiri。