烏克蘭危機・五｜如果俄烏開戰：兩個前提　一種結局

近期的烏東風雲，是多重脈絡交織的複雜危機。

第一重深層遠因，是北約在蘇聯崩解後的持續東擴，以及烏克蘭2004年「橙色革命」後，日漸強烈的「脱俄入歐」趨勢。對俄羅斯來說，縱使蘇聯版圖不再，其仍有兩條無法棄守的「地緣底線」：一是高加索的格魯吉亞，二是東歐的烏克蘭。即便莫斯科無法即刻逐出兩地的美國影響力，卻也起碼要阻斷其「加入北約」的可能概率。

第二重近因，是2014年克里米亞危機後，烏東「頓涅茨克」（Donetsk People's Republic）、「盧甘斯克」（Luhansk People's Republic）兩處綿延至今的「曖昧半獨立」。兩區人民在族群分類上，屬於「認同俄羅斯的烏克蘭人」，既以俄語為母語，對俄情感也強於對烏認同，故趁俄羅斯武力收回克里米亞際，同將炮火瞄準烏克蘭政府軍，啟動武裝獨立進程。雙方僵持至今，烏東兩處雖未獲國際承認，卻已實質脱離烏克蘭，進入俄方支持的半獨立狀態。

第三重導火線，則是在民調低迷困境下，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）為求「突破」的單方冒進。2021年3月起，烏克蘭調動大軍向烏東兩共和國邊境集結，挑動「收復故土」的民族情緒，同時強逼美國與北約「下場陪玩」，結果引發俄羅斯的強烈反彈，派出十萬大軍陳兵俄烏邊境。雖說在各方克制下，戰事並未爆發，衝突的煙硝卻因根本矛盾未除，反覆蒸騰瀰漫。

2021年11月起，俄軍再度於俄烏邊境集結，引發各界熱議「是否開戰」、「如何打烏」、「何時攻擊」、「美國是否出兵協助」等話題，堪稱冷戰過後最大地緣茶話會，唯阿富汗與台海議題可與之比肩。

2022年1月27日，一名軍人走在烏克蘭東部頓涅茨克亞西努瓦塔一條戰壕內，該處由親俄份子控制。（AP）

如果烏克蘭鋌而走險

然儘管各式機構紛紛提出戰況預演與日期預測，美俄其實皆無動武意願。對俄羅斯而言，其一要確保烏東兩共和國的實質自治，二欲徹底搗毀西方藉烏克蘭背刺的戰略空間，故在陳兵之後便向美國與北約提出「安全保障條約」草案，開始了以武迫議的談判；美國則是先被烏克蘭「強迫入場」，本欲虛與委蛇、敷衍了事，後見俄羅斯提出談判要求，便也認真對待，一方面用冬季駐軍的高成本消耗俄羅斯，一方面欲藉談判讓俄軍早日撤兵，以降低自己「承諾不值錢」的形象損傷。

換言之，對美俄雙方而言，開戰幾與「局面失控」無異，若真不幸一語成讖，也應是受某條件觸動：即烏克蘭鋌而走險，揮軍入侵烏東，招致了俄羅斯強悍回擊，並由此引爆俄烏戰火。但澤連斯基若要如此「勇往直前」，亦須滿足兩大前提：第一，其須對美國「信仰堅定」，認為後者將無條件為自己的軍事貿進買單，甚至不惜派兵協助；第二，澤連斯基的連任渴望已超越大局考量，寧可犧牲烏克蘭前途、百姓與軍士性命，也要攫取下任總統的血腥權柄。

綜觀烏克蘭近年民意態勢，澤連斯基可謂身陷泥淖。2020年初，澤連斯基與其所屬的人民公僕黨上台執政，身披「庶民光環」，受到烏克蘭民眾的普遍歡迎。然而2年過去，澤連斯基並未落實改革承諾，政府甚至與憲法法院爆發爭端，引爆腐敗醜聞，加上新冠疫情重創烏克蘭經濟，澤連斯基終在2021年遭遇民調雪崩，支持率一路暴跌至25%，與其2019年擊敗波羅申科（Petro Poroshenko）時的73.2%得票率相比，可謂由理想天堂跌落現實人間。

見此低迷支持，人民公僕黨傳出「換將」消息，恐不再提名澤連斯基競選下屆總統，烏克蘭現任議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）則成為各家預測大熱門。然而澤連斯基身為現任總統，自不會輕易交出權力手杖，而是開始了「化腐朽為神奇」的政治求生：向「俄羅斯威脅論」瘋狂提款。2021年起，其先是下令禁播112烏克蘭、ZIK、NewsOne等3家親俄電視台，又出手制裁親俄派議員科扎克（Taras Kozak），最後不惜軟禁親俄派政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk），為的便是渲染「俄羅斯滲透」的民粹恐懼，同時藉機擴權。

而揮軍集結烏東，則是在此邏輯下的最大險棋。澤連斯基並非真的認為，能憑烏克蘭的羸弱兵力收回烏東兩共和國，而是欲藉此過程搜刮一切反俄民意，同時將美國與北約強制「綁上戰車」，好替可能的「失控發展」收拾善後，或許還能趁機炒作「加入北約」相關議程。然而美俄亦非省油的燈，雙方看似劍拔弩張，其實皆在過程中維持最大程度的戰略理性，各種「逞兇鬥狠」不過談判所需，澤連斯基的如意算盤終究落空。未來若要強制局勢升温，唯有其揮軍入侵烏東，方有可能點燃戰火。

1月22日，烏克蘭軍人在基輔受訓。（AP）

棋子終究難成棋手

然而烏東局勢如此複雜，對烏克蘭與澤連斯基而言，要憑微弱之力玩轉局勢實屬勉強。若貿然大舉進攻，以美國眼下「獨善其身」的態度觀之，只能招來一種結局：俄軍鐵蹄輕鬆擊潰烏軍，莫斯科趁勢承認烏東兩處為「獨立共和國」，與其創建正式關係，甚至可能在此駐軍，形同重演2008年的格魯吉亞戰爭經過。

彼時格魯吉亞總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）恰如今日的澤連斯基，在收割民粹、篤信美國必來支援的兩大前提下，揮軍攻打境內兩處實質獨立的政治實體：阿布哈茲、南奧塞梯。沒想到美國袖手旁觀、一兵未發，倒是俄羅斯出動陸海空三軍，強勢反擊，戰爭僅持續5日便告結束。隨後俄羅斯正式承認阿布哈茲與南奧塞梯的獨立地位，並與兩國先後建交、互派大使，更在局勢穩定後來此設立軍事基地，推動當地部隊與俄軍一體化，徹底粉碎格魯吉亞收復兩處的地緣幻夢。

要而論之，若非薩卡什維利胡亂冒進，格魯吉亞即便無法真正收回兩處，也不至於經歷傷亡離亂、戰敗羞辱，其與阿布哈茲、南奧塞梯尚能維持某種「凍結的衝突平衡」，畢竟俄羅斯當今財政已難讓其過度對外擴張，於高加索如此，在烏東亦然。克里米亞人口仍以俄羅斯人為主體，此處也是俄羅斯黑海艦隊駐地，俄軍於2014年收回此地，具有保護僑民、維持戰略支點的重大意義；但烏東兩處不同，其居民組成多是親俄的烏克蘭人，且人口規模為克里米亞兩倍以上，若要推動兩處與俄羅斯一體化，所需成本應是相當可觀。

1月22日，烏克蘭基輔一名女子參加遊行，她手持標語牌，上面寫有呼籲歐盟和北約讓烏克蘭加入的字句。（Getty）

故即便烏東兩共和國在2014年後屢有「公投入俄」意願，俄羅斯仍是按下不表；面對烏克蘭政府軍的挑釁炮火，俄羅斯也要求當地民兵「勿過度還擊」，以免授予烏軍「全面開戰」之口實。至於當地民眾的一體化訴求，俄羅斯選擇用發放護照、準其參予投票、開放考試名額等方式，供其軟性過渡，而非直接併入，更沒有在此駐軍。若非澤連斯基單方挑釁，烏東應能維持某種「凍結的衝突平衡」，正如2008年前的格魯吉亞局勢。

然就烏克蘭的政治結構觀之，其也可謂「必然挑釁」。2014年克里米亞危機前，烏克蘭的親歐親俄兩派衝突，大多聚焦於加入北約等外交議題上；2014年烏東半獨立後，衝突被上升到了國家安全、烏克蘭存亡層次，諸如澤連斯基等親歐派大幅抬頭，親俄派則遭到嚴重打擊與肅清。每況愈下的經濟發展、腐敗醜聞，更是加劇政治精英汲取民粹的選票需求，烏東議題於是遭到反覆炒作，難以止息。

此外俄、烏、烏東、白俄、德、法各方雖在2015年簽訂第二次《明斯克協議》（Minsk II），烏克蘭卻註定無法執行其中涉及「默許、承認兩共和國實質獨立」的相關細則。關鍵便是，烏克蘭本質為「拼湊成型」的國家，除了親俄反俄之爭外，其西部更有親波蘭族裔、匈牙利人的聚居社群，若是賦予烏東特殊地位，各地恐會群起效尤，導致烏克蘭四分五裂、狼煙四起，故無一政治精英敢開啟這「潘多拉魔盒」。

簡言之，對當今烏克蘭政要來說，處理烏東議題僅剩兩種政治上的有效選擇：適度炒作、過度炒作。但一如2008年的格魯吉亞，烏克蘭的實力與籌碼嚴重不足，對於局勢走向僅能影響、無法操控，故最終仍要仰仗美俄博弈的戰略框架，被動接受相關秩序與結果。適度炒作之果，其或可持續提款反俄民粹，但因美國與北約皆無意支持其收復烏東，故此地的「俄化」趨勢不會停下；若選擇過度炒作，如澤連斯基此次發軍集結，民意自會沸騰更甚，但結果除讓烏克蘭成為美俄談判的籌碼，便無其他實質收益，若如2008年的薩卡什維利般異想天開，貿然進攻，結局恐也會是俄羅斯軍隊進駐烏東，而非烏克蘭「收復失地」。

歸根結柢，烏克蘭僅有棋子身量，卻欲戴棋手之冠，結果自是跌跌撞撞、難承其重。眼下烏東緊張態勢持續，但美俄與烏克蘭顯然不在同一談判桌上，前兩者的協商共識左右大局走向，烏克蘭卻只能在反俄民粹中持續內卷，並在多次佯裝「能動自主」的展演下，頻為他人作嫁衣裳。