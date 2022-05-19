「北約再擴」對上集安組織：普京釋放兩個訊號
俄烏衝突發展至今，地面戰場雖在烏克蘭，戰線卻遍佈全球各領域。
5月15日，芬蘭正式宣佈將加入北約，瑞典緊隨其後，即便土耳其已在5月14日表態，反對芬瑞兩國加入，仍無阻雙方申請意願，於18日正式提出加入申請。
到5月16日，美國餐飲連鎖公司麥當勞此前暫時停業後，經歷多月猶豫，終於正式宣布退出俄羅斯市場；法國汽車製造商雷諾公司（Renault）亦於同日宣布，已出售其在俄資產，接手方為俄羅斯政府。
上述變化，反映了各方對俄烏戰爭的新態勢評估。對北歐的瑞典、芬蘭而言，是否加入北約，取決於其對俄羅斯懲罰力道的估量，尤其是芬蘭，其之所以在冷戰期間維持「芬蘭化」政策，關鍵便是兩場蘇芬戰爭的血腥重創；然通過此次俄烏戰爭，其發現俄羅斯的戰場表現不如預期，加入北約所招致的懲罰期望值自也下降。簡言之，最終促使芬蘭、瑞典遞交加入北約申請的，並非外界所述「對俄羅斯入侵的擔憂」，而是俄羅斯在烏克蘭戰場的緩慢推進，導致兩國認為俄軍威脅已不如過往，故欲嘗試突破歷史桎梏。
對麥當勞、雷諾等外企而言，此時決定撤出俄羅斯，則反映其對戰爭可能長期化的體認。2月24日俄烏衝突爆發之初，外界多數研判基輔政權將迅速瓦解，俄羅斯如此，美歐亦然。但從後續發展觀之，烏克蘭的作戰意志顯然超過各方估算，部分並未在戰爭初期加入制裁的外企，本是盤算速戰速決能終結此波對峙，使俄羅斯市場恢復平穩。然伴隨衝突持續膠着，加上對戰爭長期化的預估，其終究決定斷尾求生。
而經歷上述局勢流轉，俄羅斯必然要有所表態與回應。
集安組織講話回應北約再擴
5月16日，獨聯體集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）成立20周年際，莫斯科舉行了紀念峰會，從俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯到塔吉克，該組織6個成員國領導人皆親身與會。2020年新冠疫情爆發後，集安組織峰會皆以視頻方式舉行，各國領導人已有長時間未進行面對面會議。此次俄烏衝突下的再聚，意義格外特殊。
峰會進行期間，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）除以閉門會議形式，向各國領導人通報俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動進程外，也公開表示，集安組織在「後蘇聯空間」發揮重要穩定作用，而北約擴張「基本上被當作美國的外交政策工具」。其同時提請各國，應注意美國於包括烏克蘭在內的「後蘇聯空間」的軍事生物活動。
而針對芬蘭與瑞典正在申請加入北約一事，普京表示，俄羅斯與芬蘭、瑞典間「沒有問題」，兩國即便加入北約，也不會對莫斯科構成威脅，但若北約趁此擴大軍事設施，無疑會引發俄方的必要回應。
與此同時，普京亦提議授予獨聯體國家集安組織觀察員地位，並稱將在今年秋季，舉行一系列集安組織聯合軍演。對此議題，白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）也已在5月15日稱，集安組織「將擴大」。其表示：「我們很快就會看到世界秩序的變化，集安組織已經展示了它的戰備狀態及和平狀態。我認為幾年後它將不再是6個國家，參加的國家也許將增加到數十個。」
峰會結束後，集安組織發表聯合聲明，譴責「偽造與反納粹侵略有關歷史事件」的行為，並表示「將繼續共同抵制任何美化納粹主義和新納粹主義蔓延的企圖」，聲明更強調「減少歐亞大陸緊張局勢，並確認我們準備與北約組織創建務實合作。」
兩大訊息值得關注
此次俄烏衝突期間的集安組織峰會，俄羅斯起了主導作用。而觀察會上普京發言，俄羅斯兩大戰略取態清晰可見。
第一，針對芬蘭與瑞典可能加入北約的議題，俄羅斯雖多次發出嚴厲警告，甚至不惜自5月14日起停止對芬蘭輸電，卻也顯然不願再多開軍事戰線。一來，土耳其雖表態反對芬瑞兩國加入北約，卻更多是擺出要價姿態，並希望美歐與俄羅斯為此「比試誠意」，至於針對北歐再擴一事，土耳其的真實立場未必能助俄羅斯解套；二來，芬蘭與瑞典輿論已是箭在弦上、不得不發，即便申請遭拒，其領導人都必須展現積極姿態，方能符合內部民意要求。
在此境況下，俄羅斯若無意願真與北歐兩國交火，便只能畫下紅線、自我解套。而綜觀集安組織峰會上普京所言，紅線乃是「北約擴軍」至芬蘭與瑞典，而非兩國加入北約。換言之，若芬蘭與瑞典僅與北約簽署協議文書、取得會籍，俄羅斯並不會大力反彈；但若北約開始駐軍北歐，則俄羅斯勢必會有所反擊。
如此提醒，與瑞典5月15日表態加入北約的條件：不擁有永久的北約基地或「核武器」，有異曲同工之意。5月18日，瑞典與芬蘭正式遞交申請書，二國申請須經北約成員國一致同意，方能生效，雖說此程序往往需要8至12個月，但在俄烏衝突的背景下，亦有加速進行的可能。故普京於集安組織峰會上如此表態，乃是意在為俄羅斯爭取更多戰略迴旋空間，並避免在俄烏衝突結束前，於北歐再起波瀾。
第二，普京雖表態不阻止芬瑞兩國加入北約，卻有意持續強化、壯大集安組織，其也或將在未來成為抗阻北約東擴的新前線。
回顧集安組織的演變，其本是由俄羅斯主導，於2002年成立的前蘇聯國家安全合作組織，起初並未發揮顯著功能，並與上海合作組織在反恐、強化區域安全上，發生了些許職能重疊。但伴隨美國打着民主化旗幟，持續輸出顏色革命，影響中亞、東歐、高加索等前蘇聯地區，加上阿拉伯之春後，網路串聯的街頭示威模式崛起，集安組織開始了性質演變，由初始的成效不彰，逐步茁壯為名符其實的區域軍事聯盟。
2007年，集安組織成員表決通過兩大決議，一是同意組織創建專屬維和部隊，該部隊將可在聯合國授權下部署，也可在成員國內部部署，二是允許所有成員國，可用與俄羅斯相同的價格購買俄羅斯武器；2011年起，成員國將可否決在集安組織成員國創建新外國軍事基地的域外協議；2014年8月，集安組織6國召集3,000名士兵，於哈薩克舉行心理戰與網絡戰演習；2022年1月5日，因應哈薩克出現顏色革命、恐怖主義等多重騷亂，集安組織首度派兵進入哈國平亂。
由上述演變可見，集安組織的積極運作，與西方施加的域外壓力息息相關，其也同時回應非傳統安全威脅的崛起。此次普京表態授予獨聯體國家集安組織觀察員地位，或將成為組織下一階段演變的訊號，即以集安組織的西擴抵抗北約東擴。如今塞爾維亞已是集安組織觀察員，俄羅斯或許不排除向摩爾多瓦等國發出邀請，未來的歐亞大陸均勢，恐將因此次俄烏衝突改寫。