台海軍演 | 解放軍最長時間最大規模軍事行動 中美必打持久戰

六項保證(Six Assurances)是美國對台灣關係的指引規範,是由美國政府在1982年與中華人民共和國政府簽署《八一七公報》時向中華民國政府提出。這〈六項保證〉是美國政府對於《八一七公報》內容的單方面澄清,並對台灣與美國國會雙方面提出保證,雖然美國先前已經與中華人民共和國建立正式外交關係,但對台灣的承諾不變。





2016年5月16日,眾議院通過無約束力決議,六項保證內容包括:

美國未同意對台軍售設定期限﹔(We did not agree to set a date certain for ending arms sales to Taiwan)

美國並不尋求為台灣與中華人民共和國之間作調停﹔(We see no mediation role for the United States between Taiwan and the PRC)

美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判﹔(Nor will we attempt to exert pressure on Taiwan to enter into negotiations with the PRC)

美國對台灣主權的長期立場沒有改變﹔(There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan)

美國並無計劃修改台灣關係法﹔及 (We have no plans to seek revisions to the Taiwan Relations Act; and)

八一七公報的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。(the August 17 Communiqué, should not be read to imply that we have agreed to engage in prior consultations with Beijing on arms sales to Taiwan)





1982年8月17日由時任美國國務卿喬治·舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明的電報揭示對台六項保證:

美國未同意設定終止對台軍售的日期﹔(The United States has not agreed to set a date for ending arms sales to Taiwan)

美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見﹔(The United States has not agreed to consult with the PRC on arms sales to Taiwan)

美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色﹔(The United States will not play mediation role between Taipei and Beijing)

美國未同意修訂《台灣關係法》﹔(The United States has not agreed to revise the Taiwan Relations Act)

美國未改變關於台灣主權的立場﹔及(The United States has not altered its position regarding sovereignty over Taiwan; and)

美國不會對台施壓,要求台灣與中華人民共和國進行談判。(The United States will not exert pressure on Taiwan to enter into negotiations with the PRC.)