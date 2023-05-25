吟唐詩的俄羅斯總理：米舒斯京會是普京接班人嗎？

撰文：劉燕婷
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5月23日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）率團訪華，並在24日會晤中國國家主席習近平與中國國務院總理李強。

從俄羅斯的視角來看，米舒斯京此行是為落實3月的中俄聯合聲明、強化兩國政經互動而來，故在23日的俄中商務論壇上，米舒斯京特地發表演講，稱西方國家未能破壞俄羅斯經濟，「去年，俄羅斯遭受了史無前例的制裁壓力，其目的是破壞經濟，使國家貨幣貶值，引發毀滅性通脹，影響普通公民的生活水準，但這並沒有發生。」與此同時，米舒斯京也強調了中俄經貿的成長，稱近兩年來，中俄的雙邊貿易額增長了約三分之一，並在2022年創下新紀錄，達到約1,900億美元。根據今年第一季度的資料，中俄雙邊貿易額已增長將近四分之一，達到約520億美元，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元。」

此外，米舒斯京還提到了中俄本幣結算的成長，以及農業貿易的高速增長，並稱為加強中俄雙方的交通合作，俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，通過哈薩克和蒙古與中國建立聯繫，以實現從聖彼德堡到符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）的無縫物流。演講尾聲，米舒斯京特地引用唐代詩人王之渙詩句，「欲窮千里目，更上一層樓」，用以祝福中俄雙方行穩致遠。

這是米舒斯京2020年1月出任俄總理以來的首次訪華。在普京（Vladimir Putin）已掌權超過20年的背景下，米舒斯京與莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）、國家安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等，皆是各界眼中的潛在接班人選。但與前述其他精英不同，米舒斯京行事相對低調，即便位居總理，輿論仍視其為沉默的技術官僚，而非手握大權的政治領袖。

然而2022年特別軍事行動爆發後，米舒斯京的角色日漸凸顯，眼下雖不能斷言其將接班普京，卻已可以確定，其資格不會低於紹伊古或索比亞寧。

俄羅斯總理米舒斯京（右）2023年5月24日在北京與中國國務院總理李強（左）會面（Reuters）

米舒斯京的權力之路

回首米舒斯京的從政路，經濟官僚的色彩相當明顯。

1966年3月3日，米舒斯京出生於莫斯科，並在1989年畢業於莫斯科機床工具學院，獲得系統工程師的職業資格，又在同一學院完成了研究生學業。1992年起，米舒斯京在國際計算機俱樂部任職；1998年，米舒斯京正式進入政府系統，擔任國家稅務局副局長，並在1999年至2004年擔任聯邦稅收和關稅部副部長。在此期間，米舒斯京取得了普列漢諾夫經濟科學院經濟學副博士學位。2004年至2006年，米舒斯京擔任聯邦不動產登記署署長，並在2007年至2008年擔任聯邦經濟特區管理署署長。2008年，米舒斯京離開公部門，轉任聯合金融集團（UFG）總裁直至2010年。

但其實米舒斯京並未真正離開政壇。2009年，時任總統梅德韋傑夫發布了「高潛力管理人才儲備計劃」（High-Potential Management Personnel Reserve）的前100人名單，米舒斯京便以「聯合金融集團總裁」身分名列其中。這份計劃進行了全國規模的高階管理人力徵才，並將人員分成三個級別的小組：總統級共1,000人，聯邦級共約5,000人，區域級共約1.6萬人。而米舒斯京所在的「100人名單」，便是總統級的排名前100人，包括來自聯邦機構的36人、來自地方行政部門的23人、來自企業的31人以及來自科學、教育和非營利組織的10人，是由專家提名的1,211人中篩選而出，年齡都在25歲至50歲之間，具大學學歷與管理經驗。

據梅德韋傑夫所述，其希望以此計劃系統性吸納管理專才，以滿足政府部門的實際需要，杜絕賣官鬻爵、用人唯親的現象，「俄羅斯政府是民主的，而不是中世紀暴政，我們必須打破這個惡性循環，努力讓最優秀、訓練有素的專業人員參與進來，並激勵他們。」當然也有部分分析指出，梅德韋傑夫的真實目的，是要建立「有別於普京」的權力基礎，籌組自己的執政團隊，因為在「100人名單」中，沒有一人有過克格勃（KGB）或聯邦安全局（FSB）經驗，且人員的自由主義傾向相對明顯。然伴隨梅德韋傑夫失勢、普京再任總統，此計劃的推行似乎遭遇阻礙，未再有進一步消息。

2020年1月15日，俄羅斯總統普京（左）在克里姆林宮會見被提名新總理的米舒斯京。（Reuters）

2010年，米舒斯京取得國民經濟管理學院經濟學博士學位，並在該年重回政壇擔任聯邦稅務局局長。10年之後，梅德韋傑夫內閣於2020年提出總辭，以配合普京提出的憲法修正案。該年1月15日，普京親自提名已任聯邦稅務局局長10年之久的米舒斯京出任總理，此提名在16日獲俄羅斯國家杜馬批准通過，並創下首次無反對票的總理任命表決紀錄。

與梅德韋傑夫相較，米舒斯京的總理表現相對低調，且行動大多集中在經濟領域。總理任期開始後，米舒斯京於2020年2月啟動全國考察，然因新冠疫情無預警爆發，米舒斯京的工作重點逐漸轉向防疫作戰。該年3月，米舒斯京成立防疫協調委員會並親自領導；然不久之後根據總統令，俄羅斯國務院再成立防疫工作組，由莫斯科市長索比亞寧親自領導，引發了首都市長與總理爭權的政治疑雲。

但隨後的經濟作戰上，米舒斯京脫穎而出。2020年6月，米舒斯京向普京提交時長一年半的經濟復甦計劃，該計劃包括3個階段、9個板塊、30個優先領域，預計在2021年底實現實際收入的可持續增長，將失業率降至5%以下，並確保俄羅斯的GDP增長率為每年至少2.5%。以IT產業為例，米舒斯京提議將IT公司的所得稅從20%降至3%，並將保險費從14%降至7.6%，希望鼓勵產業成長、推動俄羅斯經濟的數字化。此一計劃獲得普京支持。

2020年7月，米舒斯京又宣布啟動莫斯科-喀山高速公路的建設，其既是俄羅斯近代最大公路工程，也是疫後經濟復甦的重點項目；2020年11月，米舒斯京推出一系列政府部門改革法案，計劃削減公務員人數，重組多數聯邦國家單一制企業（Унитарное предприятие），將其解散或改制為股份制公司，進一步走向私有化，足見米舒斯京的改革壯志。

在被提名為總理前，米舒斯京自2010年以來一直擔任俄聯邦税務局局長。（Reuters）

戰爭之下的另類崛起

然而2022年俄烏戰爭爆發後，米舒斯京的改革被迫中斷，因為俄羅斯正遭遇1990年代「休克療法」以降最嚴峻的經濟挑戰：西方的聯合制裁。而這一場景，米舒斯京未必樂見。

雖說缺少官方聲明，但有不少跡象指出，俄羅斯精英對於是否進行對烏「特別軍事行動」，存在立場分歧。綜合各方媒體引述消息，普京決定發起「特別軍事行動」，更多是受到國防部長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）、聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）、對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）等軍情部門的官員支持；但諸如外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、總理米舒斯京、俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、總統辦公廳負責人瓦伊諾（Anton Vaino）等文職人員、技術官僚，便似乎對此多有保留。

但無論如何，當「特別軍事行動」演變成消耗戰後，承受代價的還是俄羅斯整體，故儘管技術官僚事前不完全同意普京決策，也必須硬著頭皮面對挑戰，BBC甚至如此描述：「米舒斯京總理肩負著拯救經濟的艱鉅任務，但對這場戰爭幾乎沒有發言權。」

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月24日在北京會見中國國家主席習近平。（Reuters）

而從結果來看，雖說俄羅斯的GDP在2022年下降了2.1%，這卻已是出乎外界預料的成績。因為自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯承受超過13,000項經濟制裁，比伊朗、古巴和朝鮮的制裁總和還多。但在技術官僚的浴血奮戰下，俄羅斯成功抗阻了經濟崩潰的危險風暴，例如在貨幣政策上，俄羅斯央行限制了盧布的流動並將關鍵利率提高到20%，成功阻止銀行系統的資本外流。

或許正因如此，即便米舒斯京在「特別軍事行動」後未如梅德韋傑夫般、持續展演「民族主義」的強硬姿態，並一度被「將遭普京撤換」的流言纏身，其依舊穩居總理之位，不僅陪同普京會晤訪俄的習近平、向國家杜馬報告2023年預算案與稅制，更擔任戰時經濟下的協調委員會主席，協助軍隊與企業進行動員及對接，二把手姿態若隱若現。

圖為2023年3月21日，俄羅斯總理米舒斯京（右）與中國國家主席習近平於莫斯科舉行的會議中交談。（Reuters）

2023年3月習近平訪俄時，中國領導人的兩大涉俄政治表態引發外界關注：第一，公開祝福普京連任俄羅斯總統，由於距離2024年總統大選尚有一段時間，就連克里姆林宮都尚未確認普京將競選連任，中國領導人便率先「代為官宣」，自然會引發不少討論；第二，習近平對陪同普京的米舒斯京發出訪華邀請，「我也歡迎您，總理先生，在您合適的時間訪問中國，盡快與中國新任國務院總理李強建立密切聯絡。」此一表態被部分外媒解讀為：習是否已在不公開會中晤中得知，普京屬意米舒斯京接班，故在維繫中俄戰略協作的長遠考量下，希望普京接班人與中方團隊先行培養合作默契？

當然從現實視角來看，在結果正式一錘定音前，米舒斯京都只是普京的潛在接班人。眼下應有極高機率，是由普京在2024年競選連任，且根據俄羅斯最新修憲結果，如果普京願意且勝選，最長可以執政到2036年。若情況如此發展，普京會否在往後十餘年發掘更年輕的接班人選，以取代現下活躍的米舒斯京、紹伊古、索比亞寧、梅德韋傑夫等人，猶未可知。但由俄羅斯倚仗專業官僚、外交處境艱困的現狀來看，經濟系統出身、外顯立場溫和的米舒斯京，不失為一個可靠選項，於普京如此，對俄羅斯亦然。

米舒斯京擔任總理前，主要是在哪一系統歷練？

經濟系統。

除了米舒斯京，外界認為普京還有哪些潛在接班人選？

國防部長紹伊古、國家安全會議副主席梅德韋傑夫、莫斯科市長索比亞寧等。

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