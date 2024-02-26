超英趕日　印度「魔幻」增長如何來？

早在2022年9月，彭博社就曾發文報道，說印度在2021年已經超過英國，成為世界第五大經濟體。近期，隨着2023年日本GDP從世界第三位下降到世界第四位，被德國反超。西方媒體又開始紛紛作出判斷：最快兩年，最慢五年，印度超過日本，成為世界第四。印度2023年也果然交出了亮眼的成績單——GDP3.42萬億美元，增長6.7%。

印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，印度是世界上增速最快的經濟體，經濟增長率將保持在兩位數，未來陷入經濟衰退的可能性為零。在舉國振奮，「形勢一片大好」的情況下， 印度總理莫迪（Narendra Modi）覺得把未來目標定為保五爭四，還是太保守了。按照莫迪總理的願景，到2047年，印度將成為世界第二大經濟體。莫迪甚至就「印度何時成為發達國家」，定下了一個時間表，必須在未來25年內，把印度變成一個發達國家。

這同印度一直給人「髒亂差」的印象，無論是掛滿人的火車，還是不忍直視的恆河水，抑或是擁擠的街道，都讓人覺得印度是妥妥的不發達國家。究竟，印度高增長的GDP是否反映真實的印度？

印度總理莫迪（Narendra Modi）。（Reuters）

「魔鬼」都在GDP統計方法中

不過質疑印度GDP的聲音也愈來愈多。原印度首席顧問薩勃拉曼尼亞（Arvind Subramanian）在接受英國媒體採訪時表示，印度在2011年到2017年的GDP增長率只有4.5%，而非官方估計的7%。他認為從2011年開始，有17項經濟活動指標與印度GDP的相關性斷開了，所以印度官方給出的數據，和國際組織統計的大相逕庭。一些歐美銀行家也質疑印度魔改了GDP統計，往裏面使勁摻水，改得完全失真。

現在國際通用的GDP統計方法有三種：支出法，收入法和生產法。以中美兩國的GDP統計方法為例，中國主要採用的是生產法+收入法，相互驗證，進行核算。而美國是單一支出法。

中國着重於國民經濟部門的產出總額，是多少就多少，而且有些數據是沒算進去的，比如街頭小攤小販，農村自耕農等等，這些龐大零散的小經濟，是能不算就不算。而美國是計算社會購買產品的總支出，除了消費和投資，還包含比較多的「虛擬經濟」成分，比如「虛擬租金」。即使是自住房，也要按市價來計算租金，也就是自己租房給自己。美國經濟學家認為，房子既然住了人，那就有消費行為發生，必須統計進GDP里。這樣就誕生了虛擬租金的衍生物，「家庭生產」。在家做飯、洗衣服，就等於給自己提供餐飲和家政服務，所以這些也要按市價計入GDP。

2023年6月1日，印度新德里G20峰會主會場附近的貧民窟，有居民站在被倒的房子外。（Reuters）

總的來說，每個國家統計GDP的方法都不同，所以出來的數據難免有出入。例如意大利、英國、荷蘭等國，從2014年開始，陸續把毒品和性交易都納入GDP。

從2015年-2018年，印度連着改了兩次GDP算法，主要是兩點。第一是以市場價格計算GDP，取代之前以生產要素成本計算的方法。好處是，可以把一些不產生經濟效益的目標，都納入統計範疇。什麼走私、毒品都列入GDP，然後結合自身國情，挖掘新的「經濟增長點」。比如把孟買貧民窟的窩棚給算成房地產，然後按正常房屋市場價計算房租。另外，印度統計部門還把流動攤販列入服務業，對於公共交通工具，只要登記在冊，無論摩托車還是篤篤車，都按照統一「公共交通」標準來算。而在農牧產品這一塊，印度更是玩出全新版本——農牧業不再以肉類總產量計算產出，而是以其不同部位來測算，這一下就多了幾百億盧比的總產出。總之，能算不能算的，全都算上。

第二是調整算法基準年份。2015年，印度統計局把基準年從2004年5月變為2011年12月。因為在2011年以前，印度相繼經歷了金融危機和貨幣改革，對各行各業造成巨大衝擊，所以經濟數據不好看。2018年，印度統計局梅開二度，把2011年之前的GDP數據繼續往下調目的很明顯，就是為了讓2011往後的GDP數據更亮眼。經過印度統計局的兩番施法，2019年，印度GDP反超英法，上升到世界第五。這也是印度增速首次超過中國，成為全球經濟增長最快的經濟體，同時還成功幫助莫迪連任總理。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2024年1月22日為北部古城阿約提亞（Ayodhya）一座具爭議性印度教羅摩神廟主持揭幕儀式。（ Reuters）

印度演「殺豬盤」開罪外資

有專家認為，印度這樣做是一種政治篡改。「GDP增速大幅上調是個拙劣的笑話，它毀了印度信譽，讓印度統計局成為全球金融圈的笑柄。」事實上，莫迪也知道，在統計上做手腳只能維持一時，要長久保持GDP體量，必須要靠實業。

早在2014年，莫迪提出「印度製造」計劃，重點發展基礎設施、數字網絡、勞動密集型製造業等項目，要把製造業的比重提到25%。但限於自身工業底子薄弱，印度根本不可能獨自完成任務。所以莫迪把目光瞄向了外國資本。

在接任總理前，莫迪是古吉拉特邦首席部長，他通過搞市場經濟，引進外資，讓古吉拉特邦的經濟突飛猛進，是促使他上位的最大政治資本。2015年，印度吸引到的外商投資超過500億美元，成為全球最火熱的投資地之一。

裏面來自中國的投資不多。但莫迪非常眼饞中國的工業體系和基建技術，於是向中國求助，希望中企能來印度投資，幫其克服這一難關。莫迪開出各種優惠條件，要人給人，要地批地，只要能來就行。於是，三一重工、特變電工、海爾等傳統製造企業，小米、聯想等硬件生產商開始進駐印度。

印度成為全球一大手機市場，中資手機生產商一度持續進駐，在印度推出廉價智能手機，積極把握在印度擴張的新機遇。（路透社）

當中企在印度逐漸站穩腳跟，並完成本地化後，情況有些不對勁了。印度的野心慢慢浮現，它想從中資企業那裏得到更多，比如中方的完整產業鏈。從2016年到2021年，印度政府連續五年對手機零部件上調關稅，最高去到20%。當時中方企業的很多零部件是從國內進口，到印度後再組裝。關稅一提，意味着成本大幅提升，所以大部分手機廠商，只能將組件工廠遷移到印度，而莫迪的意圖實現了。

在獲得中資企業的供應鏈後，印度電子產業發展得十分迅猛，其他諸如鋼鐵、水泥等工業也不遑多讓。安巴尼、阿達尼、塔塔等六大護法就是在這個時間段迅速崛起。

到2020年，六大寡頭已經掌握印度一半以上的經濟資源。也是這時，寡頭們希望擠走外企，好獨霸印度市場。於是莫迪政府開始玩陰招，以「保護本土企業」的名義，通過一系列帶有民族主義色彩的政策。

vivo India代理行政總裁洪旭權（Hong Xuquan，音譯）2023年12月26日在新德里的法院出庭受審。（Reuters）

其中對中企的打擊力度非常大——自2020年4月起，來自中方企業近400項投資提案，只有20%獲得批准；印度政府還以各種名義，對400多家中企展開賬目審查，一口氣封禁60多款中國APP。

到2022年，局勢發展更加離譜。印度財政部以「非法匯款給外國實體」為由，給小米開出5.6億天價罰單，幾個月後又扣押了小米在印度的存款，約合48億人民幣；同年7月，Vivo因「涉嫌洗錢」，被凍結4億元資金，OPPO也被指控「逃稅」，被罰37億元人民幣。從2022年-2023年，中資企業被印度政府殺了個血流成河。

除了中國企業，莫迪打擊其他外資企業也絕不手軟。三星、日本高鐵、蘋果、亞馬遜、沃爾瑪等，有一個算一個，全都紛紛「挨刀」，這是把外資當作純粹耗材了，年豬養肥了就殺。

2022年5月11日，位於印度孟買的小米商店。（Reuters）

當然，反噬如約而至。根據印度官方數據，從2018年至2022年，一共有559家外資企業撤離印度市場，剩下的外企也在加速逃離。2022年，印度外商直接投資（FDI）首次負增長，外商投資淨流入降低到280億美元，同比下降27%。

印度果然無愧於「外資墳場」的頭銜。在中低端產業還沒完善，高端產業尚待發展的情況下，印度就急沖沖趕走幫自己修橋鋪路的人，把國家經營得跟荒野宰客黑店一樣，這在國際上還真不多見。

印度政府如此操作，如此營商環境，讓全球外資企業如何還能再投資印度？這個層面的影響恐怕只是剛剛開始。而如今在全球化的大環境下，不能盤活外資，而以印度自身市場來看，雖然人口眾多，但還沒到內需拉振的階段。如此，只能說他的GDP非常魔幻。