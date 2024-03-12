大角咀利奧坊．首隅兩日內上樓書　最快復活節假期前開售

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期日前正式命名為利奧坊．首隅，項目提供234伙單位。今日（12日）公佈最新銷售部署，發展商表示項目兩日內上載樓書，短期內開價，復活節假期前開售。



利奧坊．首隅兩日內上載樓書

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．首隅示範單位亦已完工最快周末對外開放。項目樓書已準備妥當，最快兩日內上載樓書，短期內開價，復活節假期前開售。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。

利奧坊一至四期累沽94%單位 套現120億

至於同系利奧坊一至四期提供2050伙，已沽出約94%單位，套現120億元，目前餘下120伙單位待沽。另外於撤辣後利奧坊一至四期共售出60伙，集團暫沽出近800伙套現約50億元。

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，會所連園林空間逾1.19萬平方呎 ，由項目兩大亮眼設計「千葉之庭」及「天空之森」組成，提供17項多元化設施。

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項目提供234伙單位 一房標準戶佔164伙

項目共提供234伙單位，戶型涵蓋一房至三房，當中一房標準戶佔164伙，兩房標準戶佔56伙，另設14伙特色戶。項目將於短期內上載樓書，預計關鍵日期為2025年6月10日。