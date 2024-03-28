業主擬短炒高價放盤　牛頭角地舖索價1000萬　持貨6個月提價38%

近年來東九龍一帶發展迅速，區内不少舊樓獲發展商收購進行重建，區內舖位具投資潛力。有舖位投資者去年9月以620萬元買入牛頭角道一個地舖，新近提價至1,000萬元推出放售，若舖位成功以叫價賣出，舖位將於6個月內升值約38%。



美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，上述舖位為牛頭角道152至158號欣榮大樓地下6號舖，建築總面積約為600平方呎，業主連租約一起放售，意向售價約1,000萬元，折合每平方呎約1.67萬元。

現在舖位由一家民生零售商舖以每月約2.55萬元租用，租期至2025年底，新買家料可享逾3厘租金回報。

業主短炒6個月提價38%放盤

據了解，上述舖位由投資者於去年9月以620萬元承接，若舖位成功以叫價1,000萬元沽出，原業主將持貨近6個月升價38%。