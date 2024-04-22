洪水橋#LYOS地下開放式特色戶月1萬　呎租46.1元創屋苑新高

洪水橋新盤#LYOS錄一宗地下特色戶租賃成交，中原地產副區域營業經理王勤學表示，涉及單位為1A座地下特色戶，實用面積217平方呎，屬開放式單位，附設花園，月租1萬元租出，呎租46.1元，創屋苑新高。據知，業主於2021年以422.7萬元一手購入，租金回報約2.8厘。



目前僅有4個放租盤 入場租金1萬起

王勤學續指，#LYOS分層單位租金表現亦理想， 2B座低層B室，實用面積202平方呎，開放式間隔，新近以8600元租出，實用呎租42.6元，呎租創屋苑分層單位新高。業主於2021年以353.2萬元一手購入，租金回報2.9厘。

至於#LYOS目前只有4個放租盤，當中入場租盤為2B座一伙開放式單位，實用面積202平方呎，入場租金1萬元，呎租近50元。