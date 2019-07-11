利嘉閣：上半年居屋二手登記2760宗　均價創紀錄新高達515萬

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上半年二手居屋買賣有顯著升幅。根據土地註冊處最新數據，今年上半年全港共錄2,760宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年下半年的1,537宗急彈80%，創兩年半以來最多；至於涉及成交金額約142.12億元，同樣較去年下半年的78.93億元增加80%，並創出有紀錄以來新高。若與去年上半年同期相比，宗數及金額則分別增加17%及增加21%。

旺角富榮花園再錄逾千萬易手

他指，樓價報復式反彈，今年上半年每宗居屋二手成交平均作價高達514.9萬元，較去年下半年的513.6萬元再升0.3%，續創96年至今有史以來最高。而在上半年的登記當中，以旺角富榮花園14座中高層D室的成交價最為矚目，單位實用面積592平方呎，以高達1,030萬元易主，平均實用呎價約17,399元，創下全港第二高樓價居屋登記。

按居屋價格劃分，上半年二手居屋買賣各組別均錄得升幅，當中價值400萬元至499萬元的買賣登記，由去年下半年的481宗急增89%至今年上半年的910宗，增幅最為顯著。至於價值600萬元或以上的「貴價」組別亦錄得598宗，按半年大增67%。