西沙第1B期SIERRA SEA明價單賣160伙　截收逾3.2萬票　超購199倍

新地（0016）位於西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA本周三（14日）進行首輪推售168伙單位，當中160伙單位以價單形式出售，另招標形式8伙特色單位。據市場消息指，項目初步估算已收到逾3.2萬個購樓意向登記，以價單160伙計，料超額認購199倍。



價單賣160伙 入場費300.05萬

首輪銷售折實售價300.05萬元至956.76萬元，折實呎價由9,499元至12,944元。入場單位為第3座G2樓J單位，實用面積302平方呎，1房間隔，折實售價300.05萬元。另呎價最低單位為第3座G2樓H單位，實用面積為444平方呎，屬2房間隔，折實呎價為9,499元。

項目共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

↓Bleu Avenue第2座10樓C單位↓