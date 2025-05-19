永泰、萬科沙田UNI Residence首張價單50伙　一房入場價412.3萬起

永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅UNI Residence，今日（19日）公布首張價單50伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場價412.3萬元起，呎價13,882元起。當中所有一房單位折實售價均低於500萬元。項目將於明日開始接收認購登記，明日正式開放示範單位，最快月內開售。



首批提供50伙 入場費412.3萬起

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，首批提供50伙，包括40伙一房、10伙兩房，實用面積291至394平方呎。單位定價由515.3萬元起，扣除最高20%折扣優惠，折實售價412.3萬起，折實呎價13,882元起。

當中入場單位為3樓C室，實用面積297平方呎、折實售價412.3萬起。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖（左）、萬科香港董事總經理周銘禧（右）

永泰鍾志霖：項目升值空間較大對銷情有信心

鍾志霖形容是次開價為「性價比高」，由於項目定價參考同區柏傲莊二手樓價，而柏傲莊近期平均成交呎價約2萬元，可見是次項目相較之下提供了相當大的折讓，希望首批的超值價能推動買家入市。加上項目位處沙田，區內3年內沒有新盤供應，因此項目的升值空間會較大，對銷情抱有信心。

對於後市，他認為拆息下降，減低了買家的供樓壓力，亦對後市開始感樂觀。加上中美關稅緩和，市況將會逐漸轉好。

入場單位為3樓C室，實用面積297平方呎、折實售價412.3萬起。

大圍站柏傲莊III 折實平均呎價19999元

參考同區推出的新盤，大圍站上蓋柏傲莊III，一房至四房，於2021年5月推出，首批182伙單位，入場一房為674.8萬元起，折實平均呎價19,999元。其後為2020年10月推出的柏傲莊II，首批提供337伙，開放式至三房，入場價572.8萬元起，折實平均呎價19838元。柏傲莊I 於2020年10月推出，首批推出180伙，入場一房628.9萬元起，折實平均呎價18,921元。

大圍珀玥於2018年7月推出，首批推出50伙，全屬一房，入場費422.61萬元起，折實平均呎價21496元。

地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元

UNI Residence全盤提供240伙，實用面由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房戶，另設特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。

翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。