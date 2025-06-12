屯門緹岸減價推27伙貨尾　最勁一房售價七球減到兩球　劈價六成！

現由福彩發展接管的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）第一期及第二期，今日（12日）更改價單，減價推售共27伙單位，個別單位售價劈價逾6成；該批單位將於下周一起重新銷售。



資料顯示，項目最新修改9張價單並作減價推售，共涉27伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，售價減幅由47%至60.8%不等。當中減價最多的單位為5A座19樓F室，實用面積305平方呎，一房間隔。單位原先於2024年3月定價為743.2萬元，最新售價減至293.3萬元，帳面累減449.9萬元，大幅劈價60.5%。

扣除折扣實際減價51%

不過原本的價單曾提供最高19%的折扣優惠，而最新價單已將所有優惠取消，未提供任何折扣。所以扣除折扣後，單位折實售價則由原先的601.9萬元減至293.3萬元，實際減價308.6萬元或51.3%。