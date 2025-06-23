招商局資本董事長彭申入市　1.29億買壽臣山洋房、採120天成交期

南區壽臣山Shouson Peak再錄名人入市，招商局資本董事長彭申新近透過公司名義，擲1.288億元買入屋苑一幢洋房，呎價44,398元，並採120天成交期。



是次成交為壽山村道一幢洋房，實用面積2,901平方呎，連568平方呎花園，以及640平方呎平檯面積，於5月底以1.288億元沽出，呎價44,398元，並成交期為120天。至於，新買家以公司名「百勝龍有限公司」名義買入，其董事為彭申（PENG, SHEN VINCENT），英文名為普通話拼音，與招商局資本董事長彭申同名，料為同一人。

招商局資本董事長彭申。

資產管理規模逾3000億人民幣

招商局資本為央企招商局集團與投資公司普洛斯聯合打造，當中投資項目包括生命科技、數智科技、綠色科技，目前累計投資項目逾700個，投資金額約1,500億人民幣（210億美元），而截至2024年末，該公司資產管理規模逾3,000億元人民幣（約430億美元）。

歌星陳奕迅過去亦有買壽山村道洋房

至於，壽山村道洋房過去不乏名人入市，其中包括著名歌星陳奕迅曾於2013年以2.31億元購入一幢19D號洋房，實用面積3,238平方呎，成交呎價71,426元。

南區壽臣山Shouson Peak。（官網圖片）