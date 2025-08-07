屯門海珠路住宅地明截標　華坊：地皮估值高達6.9億、料收6份標書

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，將於明日（8月8日）截標，有測量師表示，今次地皮規模又較細，可吸引多間發展商競投，料地皮估值為6.6億至6.9億元，每呎樓面地價2,340至2,446元，料可接獲約6份標書。



中標財團需建公共交通總站

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，地皮呈長方形，需按賣地章程興建公共交通總站，平整周邊作公公眾用途的路面及提供私人車位，但不需要興建其他社福設施。項目預期作純住宅發展，規模與去年華懋所投得的沙田圍路官地相若。

料三分一樓面享海景 距離屯門南延線車站約200米

由於屯門海珠路地皮東南面為學校及公園用地，料項目逾三分一樓面可享有海景。梁沛泓續指，地皮與港鐵屯門南延線的車站只距約200米。中標發展商須於2030年底前完成本項目。若配合南延線車站和其上蓋商業配套的落成期臨近為項目的賣點，可加快去貨速度。

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地。（地政總署資料）

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

地皮估值4.2億至7.9億、每呎料1500至2800元

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積47,018平方呎，可建總面積約涉及282,108平方呎。綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。