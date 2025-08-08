屯門海珠路住宅地今截標　共收8份標書　長實、信置、嘉華競投

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，將於今日中午（8月8日）截標，綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。



地政總署指，項目截收8份標書。當中包括嘉華（0173）、信置（0083）以獨資方式入標、中國海外（0688）、長實（1113）、保利置業（0119）、以及三份不知名發展商。會德豐地產回覆《香港01》確認入標上述屯門住宅用地。



嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮位置方便，亦鄰近未來的屯門南延線鐵路站。被問及樓市近期轉趨平穩出價會否進取，尹紫薇稱今次出價亦是按市場價，料樓市平穩發展。

新地雷霆回覆未有入標

至於新地（0016）副董事總經理雷霆回覆《香港01》表示，集團未有入標上述項目。

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地。（地政總署資料）

地皮估值4.2億至7.9億、每呎料1500至2800元

有測量師表示，今次地皮規模又較細，可吸引多間發展商競投，料可接獲約6份標書。屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積47,018平方呎，可建總面積約涉及282,108平方呎。綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。