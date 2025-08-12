啟德維港‧灣畔第1B期周五價單首賣62伙　入場1333萬　同日招標4伙

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」第1B期落實本周五（15日）展開首輪銷售62伙，折實平均呎價29,294元，入場費1332.7萬元起。同日招標第1A期4伙三房套加工作間連洗手間間隔單位。



首輪銷售62伙 入場費1332.7萬

首輪銷售62伙，價單訂價1514.5萬元至2423.2萬元，價單呎價29,351元至36,221元，扣除最高折扣優惠後，折實售價1332.7萬元至2132.4萬元，折實呎價25,828元至31,874元。

當中入場單位為2A座2樓B室，實用面積516平方呎，屬兩房間隔，折實售價1332.7萬元。

全盤共分4期發展 合共提供約2,060伙

「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。當中第1A期迎海門由3座大樓組成，合共提供635伙，而第1B期臨海門由2座大樓組成，合共提供511伙。

2019年以159.5億奪地皮創跑道區新高、地價13,238元

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。