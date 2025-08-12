跑馬地新盤兩房10個月炒貴17%　一手業主扣埋使費仲有119萬賺

新盤早前多以低價策略推盤，部分業主趁市況回暖，成功短炒獲利。跑馬地One Jardine's Lookout最新錄得首宗二手成交，一伙兩房單位以1,250萬元沽出，呎價24,272元。原業主於去年10月一手買入單位，帳面獲利181萬元離場，單位升值約17%。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利約119萬元，賺幅達11%。



市場消息表示，該單位為One Jardine's Lookout 高層B室，實用面積約515平方呎，屬兩房間隔。單位早前推出放售後迅速獲新買家承接，最新成交價為1,250萬元，折合呎價24,272元。

一手買入10個月實賺119萬

代理指，是次單位為屋苑首宗二手成交。原業主於去年10月以1,068.6萬元一手購入單位，持貨10個月轉手，帳面快速獲利181萬元離場，單位期内升值約17%。即使扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利約119萬元，賺幅達11%。