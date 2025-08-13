會地灣仔春園街項目SPRING GARDEN 涉88伙最細278呎 擬現樓發售
撰文：李明珠
會德豐地產旗下灣仔春園街住宅項目今日（13日）正式命名為SPRING GARDEN，共提供88伙單位，戶型涵蓋一房至兩房。項目預計於下月落成現樓，因此部署於正式落成後推出銷售，短時間內開放示範單位。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目共提供88伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，標準戶型實用面積由278至398平方呎，另設平台及天台特色戶。項目即將現樓落成，預計將於短時間內開放示範單位參觀，並會配合現樓落成而進行銷售
黃光耀表示，近期市場氣氛向好，留意到同區有數個新盤項目的銷情理想，價量齊備。而且租務市場表現炙熱，整體租金水平有3%至4%升幅，因此為集團帶來信心，加快推盤步伐。
對於施政報告，黃光耀表示同意地建會早前提出的建議，希望政府推出新的房屋政策去引導樓市需求增加。例如考慮寬減印花稅或允許市民動用部分強積金作首期；期望能刺激及幫助買家入市，從而提振樓市氣氛。
