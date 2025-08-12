BLUE COAST折讓推盤「發展商傷心、買家開心」　長實擬加價削優惠

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST，今日（12日）公布項目已經現樓落成並取得入伙紙，部署最快本周末開放現樓示範單位予特選買家參觀，並於短時間內推出新一批價單單位。發展商預告，由於目前項目的售價較市價有大幅度的折讓，之後將會削減部份貨尾單位的優惠折扣，亦不排除新一輪單位會有加價空間。



短時間推新一批單位 削貨尾單位優惠

長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目已現樓落成，6月已取得入伙紙。有見及此，項目部署於短時間內推出新一批價單單位，最快本周末開放現樓示範單位予特選客戶參觀，戶型包括兩房至四房。

郭子威透露，近期市況開始回暖，新盤交投非常暢旺，導致項目的價格明顯屬「落後」水平，較市價有一定折讓。因此在考慮到市況及項目自身質素後，項目將計劃削減現有貨尾單位的優惠，而且新一批單位亦有加價的空間。不過他形容新的價錢仍為「發展商傷心、買家開心」的價格，對銷情充滿信心。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲（左）、長江實業營業部首席經理郭子威（右）

黃竹坑BLUE COAST。

料樓市今年反彈升5%至10%

市況方面，郭表示今年市場表現正面，交投持續上升，不少新盤的二手更錄得獲利個案。加上美國大機會減息3次、股市向好，投資者開始投放更多的資金進入樓市，預計今年整體樓市將反彈，樓價上升5%至10%。

對於來年的施政報告，郭子威表示個人沒有太多建議，只要是對香港長遠有利的政策都會支持。而且見到政府早前推出的一系列刺激經濟措施已經逐漸取得成效，相信會一併帶動樓市氣氛好轉。

BLUE COAST兩期累沽900伙 套現152億

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST兩期至今累售900伙單位，佔全盤單位約75%，套現約152億元。為配合項目銷售，Blue Coast II將夥拍Kitchen Infinity及Gaggenau家電品牌推出置業優惠，為買家送出米芝蓮星級大廚烹飪課程，名額48位，總值合共20萬元。