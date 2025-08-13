南區SHOUSON PEAK錄撻訂　2伙洋房同日減價即沽　較4年前勁劈四成

新地（0016）旗下已屆現樓的港島南區豪宅SHOUSON PEAK連錄兩宗撻訂重售。兩伙獨立屋最新於撻訂後隨即重售，並分別以約1.26億元及1.17億元沽出，呎價由42,668元至42,967元。單位最新成交價較4年前内部轉讓價大幅低出超過四成，其中一伙成交價更創項目歷史新低。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為SHOUSON PEAK壽山村道17L號屋及17Q號屋，兩伙原於2021年7月時以內部轉讓形式沽出，當時售價為2.21億及2億元，但於昨日同時取消交易，並立即減價重售。

4年後撻訂重售賣平四成

其中17L號屋，實用面積2,953平方呎，撻訂後以約1.26億元沽出，折合呎價為42,668元。至於17Q號屋，實用面積2,723平方呎，重售成交價約1.17億元，折合呎價為42,967元。兩伙單位最新成交價均較4年前大幅低出41.5%至43%，合共減價約1.78億元。

而且，17Q號屋以1.17億元沽出，更創下項目的售價歷史新低。