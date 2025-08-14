BLUE COAST II加價2%加推60伙　同步削優惠1%　兩房入場費932萬

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（14日）公布新一張價單，共提供60伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價932萬元起，呎價21,038元起。項目將於本周六開放示範單位，最快下周開售。



發展商指，是次新價單的折實平均呎價為23,388元，較對上一張推出的價單輕微加價2%。另外，目前已推出的價單單位亦會削減1%折扣優惠。值得留意的是，Blue Coast II於去年10月推出，首批涉及128伙，當時折實平均呎價為21,526元。是次新價單平均呎價較首批加價約8.6%。



新價單折實均價23388元 較去年首批累積加價8.6%

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，新一張價單提供60伙單位，戶型涵蓋兩房至三房戶，包括30伙兩房及30伙三房，實用面積由443至759平方呎。單位定價由1,071.2萬元起，呎價24,183元起。扣除最高13%折扣後，折實售價由932萬元至1,956.2萬元起，折實呎價由21,038元著25,773元起。

當中入場單位為3座F室，兩房梗廚間隔，實用面積443平方呎，折實售價932萬元，呎價21,038元；三房入場單位第3座G室，三房套間隔，實用面積759平方呎，折實售價1613.7萬元，呎價21,261元。

近月市場現多宗短炒獲利 不排除再度調整價格

楊桂玲表示，由於考慮到項目即將落成現樓及自身的質素，是次價單整體較對上一次推出的單位加價約2%。而且留意到近期市況轉好，有多宗短炒獲利個案，投資者及買家普遍對後市看好，因此下一輪銷售不排除會再度調整價格。項目將於本周六開放示範單位，最快下周開售。

另外，項目是次推出全新138即供付款計劃，提供最高13%的折扣。而該付款計劃將會全面更新至現有的價單並替代之前的付款計劃，即變相餘貨單位全部削減了1%的折扣。