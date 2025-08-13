黃竹坑站BLUE COAST 24小時內加推、不少於56伙　第一期12月交樓

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站BLUE COAST ，今日（13日）公布項目最新消息，正式開放住客專用升降機Blue Star，連接住宅大堂與THE SOUTHSIDE 商場及黃竹坑站。發展商表示，項目於24小時內加推，不少於56伙，將涵蓋兩、三房新戶型。



24小時內推新價單 料不少於56伙

長實副首席營業經理楊桂玲表示，項目將於24小時內發布新價單，不少於56伙，並推出全新戶型，包括位於第3座F單位，採兩房梗廚間隔，實用面積443平方呎。以及第3座G單位，實用面積759平方呎，採三房套連儲物房及洗手間間隔。另外，由於項目已屆現樓，因此將削減貨尾單位的優惠空間。

長實副首席營業經理楊桂玲。

BLUE COAST第一期料12月交樓

她透露，項目於6月頭已取得入伙紙，料第一期12月交樓，而二期至明年2月交樓。另外，項目部署本周六開放第3座的示範單位予特選客戶參觀，戶型涵蓋兩至四房。今日開放接受預約僅3小時，已錄得逾500個預約。