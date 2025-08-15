將軍澳藍塘傲少有二手獲利　望海景三房1220沽　上手9年帳賺187萬

二手市場疲弱，將軍澳藍塘傲少有錄獲利成交，最新有望海景的三房單位新近以1,220萬元沽出，呎價約18,541元。而原業主持貨約9年，帳面獲利187萬元或18%離場。該屋苑年初至今共錄得21宗二手成交，當中有16宗需蝕錢，最「甘」個案大蝕27%。



美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，是次成交為將軍澳藍塘傲3座中層A室，實用面積約658平方呎，屬三房間隔，外望海景。

原業主在2024年以1,350萬元叫價放盤，及後在今年8月減價100萬元至1,250萬元，最終再減30萬元，以1,220萬元沽出，呎價約18,541元。

↓↓將軍澳藍塘傲3座中層A室↓↓

高銀行估價30%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為938萬元，而恒生估價則為996萬元。即最新成交價較估價高22.5%至30%。

據悉，原業主於2016年以約1,033萬元購入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面獲利187萬元，單位期內升值18.1%。他補充，該屋苑8月暫錄上述成交，至於7月則錄5宗二手成交個案。值得留意，藍塘傲年初至今共錄得23宗二手成交，當中有16宗需蝕錢，蝕幅介乎2%至27%。