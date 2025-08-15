中原首個學生宿舍「一步居·117」預租98%　施永青：不靠樓宇炒賣

中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」今日（15日）正式開幕，宿舍共提供67伙，涉121個宿位，最平月租6335元起。施永青指，項目總投資額約2億元，早前已經預租出98%的宿位，最高呎租高達91元。



施永青又透露，中原投資的商業模式較過往新穎，主要與投資基金合作並提供資產管理及營運的服務，不是單靠樓宇炒賣。集團目前已與其他國際基金進行接洽，未來將有更多本地投資項目。



「一步居·117」學生宿舍提供67間客房，共涉121個宿位，戶型間隔涵蓋一人至三人房，當中二人房佔約80%最多。房間建築面積介乎223至302平方呎，另設1伙建築面積約400方呎的特色房間。三人房床位每月租金由6,355元起，二人房床位每月租金由9,135元起，一人房床位每月租金由18,270元起。

中原集團創辦人施永青表示，項目在未正式開幕時已經成功租出98%的宿位，當中最高呎租達91元，租務情況理想。項目連同翻新費用總投資額約2億元，預計租金回報至少超過6厘，屬優質投資。

商業物業改裝學生宿舍是一條生路

他認為近年香港的商業樓宇處境不妙，供應過多、回報少導致資產貶值。而將商業物業改裝學生宿舍則是在現時市道低迷的情況下的一條生路。自從政府鼓勵經營學生宿舍的政策推出後，商業樓宇的成交增加，市場有所好轉，長遠對經濟氣氛也有幫助。

新穎商業模式 不是單靠樓宇炒賣

施永青透露，中原投資的商業模式較過往新穎，主要與投資基金合作並提供資產管理及營運的服務，不是單靠樓宇炒賣。目前已經有部分國際級的資金與集團洽談，未來將會推出更多項目，預計投資額超過10億元，幫助香港走向國際。

基金都「唯利是圖」 學生宿舍是新機遇

對於國際基金的投資取向，施永青直言，基金都是「唯利是圖」，投資時會考慮回報及時機，基本上哪裡回報高他們就投資哪裡，因此學生宿舍對他們而言是新機遇。