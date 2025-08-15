啟德維港‧灣畔第1B期今價單首賣62伙　單日沽28伙、吸金逾4.77億

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」第1B期今日（15日）展開首輪銷售62伙，折實平均呎價29,294元，入場費1,332.7萬元起。同日招標第1A期4伙三房套及工作間連洗手間間隔單位。



【23:26】價單單日沽28伙 吸金逾4.77億

發展商表示，項目暫沽28伙，吸金逾4.77億元。當中最高成交單位售價及呎價為第2B座26樓A單位，為三房套間隔，實用面積669平方呎，成交價2132.4萬元，呎價31,875元，創下啟德跑道區首輪以價單形式推售的最高成交呎價紀錄。

中國海外地產董事總經理游偉光（中）、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左）、恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（右）

【19:00】中原陳永傑：出席買家當中用家佔六成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目早前以招標形式發售，反應理想，呎價高逾3,7000元，反映其質素及海景不乏捧場客。首張價單全數單位均享海景，以海景單位計，相比區內其他項目有一定折讓，今日出席買家當中用家佔六成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【18:36】美聯布少明：項目有現樓優勢

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目有現樓優勢及維港景觀，預計銷情理想，買家可即買即住或即時收租，投資自住兩相宜，預計投資者與用家比例各佔約5成，料項目呎租約70元水平，租金回報料約3厘。客源方面，預計約7成來自九龍區，3成則來自港島及新界其他區。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

【18:18】現場所見，有逾30名代理及準買家到場排隊等候入場。

【17:38】單日招標沽4伙第1A期臨戶 吸金逾1.07億

項目以招標形式售出4伙第1A期迎海門臨海單位，屬全為三房套及工作間連洗手間間隔，總成交金額逾1.07億元，平均成交呎價約32,884元，成交價由2,443萬元至2,905.8萬元，當中最貴為第1A座20樓A單位，實用面積819平方呎，成交價2,905.8萬元，呎價35,480元。

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光（左二）

首輪銷售62伙 入場費1332.7萬

首輪銷售62伙，價單訂價1,514.5萬元至2,423.2萬元，價單呎價29,351元至36,221元，扣除最高折扣優惠後，折實售價1,332.7萬元至2,132.4萬元，折實呎價25,828元至31,874元。

當中入場單位為2A座2樓B室，實用面積516平方呎，屬兩房間隔，折實售價1,332.7萬元。

全盤共分4期發展 合共提供約2,060伙

「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。當中第1A期迎海門由3座大樓組成，合共提供635伙，而第1B期臨海門由2座大樓組成，合共提供511伙。

2019年以159.5億奪地皮創跑道區新高、地價13,238元

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。