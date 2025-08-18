熱賣新盤二手都要蝕　ONE INNOVALE開放式270萬沽　2年帳輸2成

二手市場疲弱，逾兩年前熱賣的新盤都要蝕讓。粉嶺ONE INNOVALE有開放式單位新近以270萬元沽出，上手業主持貨逾2年，帳面輸逾兩成離場。



美聯物業分行聯席區域經理葉容生表示，是次成交為粉嶺One Innovale C座低層12室，實用面積為228平方呎，屬開放式間隔。據悉，單位早前以「蝕讓價」282萬元叫價放盤，單位經議價後以270萬元沽出，呎價約11,842元。至於，新買家為上車客，因鍾情屋苑周邊配套決定入市。

持貨逾兩年帳面輸逾兩成

參考同類成交單位為1座低層15室，實用面積222平方呎，於2024年8月以288萬元沽出，反映同類細單位造價過去一年半跌多18萬元。

至於，原業主於2023年2月以約342.1萬元購入單位，持貨至今逾2年，是次轉手帳面蝕約72萬元，單位期內輸21%。