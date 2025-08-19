元朗朗日峰加推15伙　入場費408.69萬　周六先到先得發售15伙

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」加推第3號價單，合共15伙，入場費408.69萬元。落實本周六（23日）以先到先得形式發售15伙。



加推第3號價單15伙

加推第3號價單15伙，戶型涵蓋一房至兩房，包括兩伙一房連開放式廚房單位，以及13伙兩房連開放式廚房單位，實用面積由278平方呎至393平方呎。價單售價498.4萬元至633萬元，呎價由13,913元至18,205元，扣減最高折扣，折扣價408.69萬元至519.06萬元，折扣呎價11,409元至14,928元。

入場費408.69萬

入場費為15樓D單位，實用面積278平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，扣減最高折扣，折扣價408.69萬元，折實呎價14,701元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，朗日峰自7月推出以來，項目已累售47伙，佔已推出單位逾7成。