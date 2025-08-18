灣仔33 KENNEDY RD加推36伙　無任何折扣、一房入場811.8萬

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）及富合置業發展的灣仔半山住宅項目堅尼地道33號（33 KENNEDY RD），今日（18日）加推36伙，入場費811.8萬元。另落實本周五（22日）起展開次輪銷售 36伙，項目周三（20日）晚上6時正截止購樓意向登記。



加推價單2號36伙 無提供任何折扣優惠

是次加推的價單2號共36伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括12伙一房、12伙兩房單位及12伙三房單位，實用面積介乎360至1,033平方呎，價單定價811.8萬至3,800.3萬元，價單呎價22,550元至36,789元，無提供任何折扣優惠，及僅提供「100日付款計劃」。

入場單位為1樓NORTH室，實用面積360平方呎，屬一房單位間隔，售價為811.8萬元，呎價22,550元。

周五次輪賣36伙

落實本周五（22日）起展開次輪銷售36伙，銷售時段為下午4時至晚上11時。採用A、B組揀樓安排，A組分A1至A3共3個時段，為大手及有意選購三房單位的買家，而B組為購買一個單位的散客。