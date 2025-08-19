市區鐵路盤都要慘輸 匯璽極低層4房2580萬沽 8年樓價蒸發逾四球
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主。當中，南昌站大型屋苑匯璽一伙極低層四房單位，以2,580萬元沽出，較原業主8年前買入價3,064萬元，帳面勁蝕約484萬元離場。
香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，是次成交為南昌站匯璽3A座極低層，實用面積約1,358平方呎，屬四房連多功能房間間隔，向南望內園景。
單位在1個多月前以約2,800萬元叫價放售，及後獲同區客洽購，經雙方議價後業主同意減價約220萬元，終以約2,580萬元沽出，呎價約18,999元，較市價低約2%。至於新買家為夫婦，因鍾情單位寧靜，故睇樓數次後決定拍板承接。
持貨8年貶值484萬元
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為2,729萬元，而恒生估價則為2,818萬元。即最新成交價較估價低5.5%至8.4%。
至於，原業主在2017年12月以約3,064萬元購入上述物業，持貨8年，是次轉手帳面蝕讓約484萬元，單位期內貶值15.8%。
