BLUE COAST II周六價單賣134伙 入場932萬 同日招標25伙四房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，落實本周六（23日）以價單賣134伙，折實平均呎價約23,345元，入場費932萬元起，另同日招標25伙高層四房海景戶。
周六發售戶型涵蓋兩房至三房，當中66伙為兩房，另三房佔68伙，實用面積443至759平方呎，價單定價1,071.3萬元至2,248.5萬元，價單呎價由23,203至29,625元，扣除最高折扣優惠，折實售價932萬元至1,956.2萬元，折實呎價20,186至25,773元。
不排除加價3至5%加推第5座
長實營業部首席經理郭子威指，是次銷售單位集中第3座，如反應良好稍後加推第5座或加價3%至5%。後市方面又料今年本港經濟錄增長，可有利樓市發展。
長實營業部副首席經理楊桂玲表示，銷售當日會分為A組及B組，A組買家可購3伙至8伙，而B組買家可購1伙至2伙。
