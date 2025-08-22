7月新盤撻訂183宗按月升7%　錦上路柏瓏撻111伙「完勝」其他新盤

2025年7月新盤市場共錄得183宗撻訂個案，較6月的171宗升12宗或7%，涉及撻訂金額約逾1.62億元，較上月1.76億萬元減少近8%。



最大一宗撻訂個案為何文田站上蓋瑜一第IC期三房單位，買家逾兩年半後棄購，終輸近200萬元訂金。同時錦上路站項目柏瓏單月111宗撻訂個案，涉及撻訂金額1.09億元，再次屬成為「撻訂王」。



柏瓏7月再成撻訂王、單位連撻過百伙

市場上亦錄連環撻訂個案，當中信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站發展項目柏瓏I及柏瓏II，單月合共錄111宗撻訂個案，涉及撻訂金額1.09億元，至於該批撻單位合共涉資10.9億元。

該111伙撻訂個案分別屬柏瓏I及柏瓏II，該批買家分別在2022年5月及6入市，撻訂單位分布於第2至3座及5至10座，實用面積353至768平方呎，大多集中兩房單位，另亦有零星一房及三房單位，成交額由712.62萬至1,555.4萬元。當中，最貴一伙柏瓏第5座18樓A6室，實用面積768平方呎，屬三房間隔，於2022年5月12日以1,555.4萬元售出，當時呎價20,253元。

海茵莊園7月錄42伙撻訂 僅次撻訂王柏瓏排第二

至於，九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園亦出現大規模撻訂，7月合共撻訂42伙單位，涉及成交金額約2.44億元，發展商至少殺訂2,195.9萬元。

成交記錄冊顯示，海茵莊園最新連錄42伙撻訂，涉及成交金額約2.44億元，成交價由413.7萬至855.5萬元不等，該批單位有接近一半屬2021年10月首輪銷售時沽出，大部分買家當時採用建築期付款計劃入市。惟單位最大部分於7月2日及4日終止買賣合約，料賣家已棄購，遭發展商殺訂5%至10%不等，最終殺訂金額高達至少2,087萬元。

將軍澳海茵莊園。

瑜一第IC期三房撻訂輸近200萬

7月最大一宗撻訂為華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IC期，屬三房間隔，買家在2023年4月入市，如今撻訂收場，料遭發展商沒收10%樓價，料涉及近200萬元。

涉及單位為第5B座15樓A室，實用面積656平方呎，屬三房間隔，買家在於2023年4月以1,962.92萬元買入單位、呎價約30,018元，採建築期備用按揭付款計劃，當時獲發展商提供的「印花稅優惠」、80%備用按揭貸款等。不過該名買家在7月7日、即逾兩年後棄購，料最終遭發展商沒收10%樓價，料涉及196.3萬元。

其餘撻訂個案包括旺角SOYO雋薈、藍田KOKO MARE、西營盤尚瓏、何文田芳菲、紅磡必嘉坊 ‧ 曦匯、紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH、元朗朗日峰、屯門 NOVO LAND 3A期等。

何文田站上蓋項目瑜一。（李明珠攝）