鷹君羅嘉瑞再幫襯「行家」　3781萬連掃3伙黃竹坑滶晨II兩房

新盤以低價策略作招徠，吸引部分名人家族入市。鷹君 （0041） 主席羅嘉瑞家族新近一連購入黃竹坑新盤滶晨II 3伙兩房單位，涉資約3,781萬元，呎價21,399元至21,614元。



涉及的單位為滶晨II第2座9樓至11樓的3伙A室單位，均為兩房間隔，實用面積586平方呎。單位成交價由1,254萬元至1,266.6萬元，折合呎價21,399元至21,614元。不過市場消息透露，除了以上3伙外，羅嘉瑞家族近日有透過不同的公司名義再購入3伙單位，即合共斥資約8,494.2萬元一連掃入6伙。

資料顯示，其中一間買家登記公司名為「Rising Worth Limited」，公司董事包括鷹君主席羅嘉瑞、兒子羅俊謙等等。

黃竹坑滶晨。

羅嘉瑞家族多番入市新盤、1.19億買啟德天璽．海

鷹君羅嘉瑞家族近月頻頻入市掃貨，當中不乏其他發展商推出的新盤。包括早前曾以5,300萬元購入大圍柏傲莊4個單位，去年12月更以1.19億元買入啟德天璽．海一個4房單位。另外，其於今年1月及2月合分別購入擎天半島及淺水灣南灣道61號的華景園物業，單計今年，羅嘉瑞家族已經動用逾3.4億元入市投資住宅。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）