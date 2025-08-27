洪水橋滙都I 連錄17宗撻訂　涉樓價約1.03億　眾買家輸逾千萬訂金

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都I 最新錄17宗撻訂個案，共涉及樓價約1.03億元，今棄購料共輸約1,006.4萬元訂金。該批單位將於本周六透過招標形式重售。



據成交紀錄冊顯示，涉及單位滙都I的第1、3座，於2023年7月以及2024年3月沽出，成交價452.36萬至753.66萬元，呎價13,919至16,163元

惟該批單位於8月25日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收5至10%訂金，即合共涉約1,006.4萬元訂金。

滙都分兩期發展共1025伙

滙都位於洪安里1號，由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

整個項目由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。