多客爭購長沙灣曉悅開放式 終高估價出價爭贏 惟業主仍勁蝕4成
撰文：李明珠
出版：更新：
半新盤持續錄得大幅蝕讓。長沙灣曉悅一伙開放式單位最新以257.8萬元沽出，呎價13,358元，略高於銀行估價。不過原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓169萬元離場，蝕幅高達4成。
中原地產高級分行經理任展雄表示，該單位為曉悅低層D室，實用面積193平方呎，開放式間隔，座向東北，望樓景。據悉，單位於2個月前放盤，最初叫價260萬元，近日獲幾組買家洽購。但由於單位位處極低層，大部分買家只願根據銀行估價出意向價，業主雙方爭持不下。直至有一組買家願意以略高於銀行估價出價促成交易，議價以257.8萬元成交，折合呎價13,358元。
成交價略高估價3%
代理指，是次單位成交價較銀行估價輕微高出3%。雖然高於估價，但由於新買家感成交呎價仍較區內同類型中層單位低水逾千元，實屬吸引，最終決定拍板成交。
原業主於2018年9月以426.8萬元買入單位，持貨7年現沽貨帳面蝕讓169萬元，單位期內貶值40%。
差估署：7月樓價指數報287.9點 連升四個月 首7個月累跌0.45%啟德跑道區首個銀主盤出沒！兩房低估價4成吸客 破產業主恐蝕52%鍾情鐵路盤方便返工 457萬買朗屏8號一房 業主持貨兩年蝕58萬將軍澳景林邨兩房公屋228萬沽 創今年新高 六年間勁升1.9倍！投資客斥1280萬購星凱．堤岸三房 上手持貨四年 樓價蝕走32%為方便子女上學 現代版「孟母」斥768萬購馬鞍山雅典居三房套內地客FULL PAY395萬購NOVO LAND 上手持貨逾一年 實賺幾多？