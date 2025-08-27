多客爭購長沙灣曉悅開放式　終高估價出價爭贏　惟業主仍勁蝕4成

半新盤持續錄得大幅蝕讓。長沙灣曉悅一伙開放式單位最新以257.8萬元沽出，呎價13,358元，略高於銀行估價。不過原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓169萬元離場，蝕幅高達4成。



中原地產高級分行經理任展雄表示，該單位為曉悅低層D室，實用面積193平方呎，開放式間隔，座向東北，望樓景。據悉，單位於2個月前放盤，最初叫價260萬元，近日獲幾組買家洽購。但由於單位位處極低層，大部分買家只願根據銀行估價出意向價，業主雙方爭持不下。直至有一組買家願意以略高於銀行估價出價促成交易，議價以257.8萬元成交，折合呎價13,358元。

成交價略高估價3%

代理指，是次單位成交價較銀行估價輕微高出3%。雖然高於估價，但由於新買家感成交呎價仍較區內同類型中層單位低水逾千元，實屬吸引，最終決定拍板成交。

原業主於2018年9月以426.8萬元買入單位，持貨7年現沽貨帳面蝕讓169萬元，單位期內貶值40%。