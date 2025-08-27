舒適堡陸毅強1.25億沽跑馬地禮頓山豪宅 　較2年前叫價大劈1.65億

連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強，頻密抛售持貨套現，最新再以1.25億元沽跑馬地豪宅禮頓山高層相連戶連三個車位，呎價37,336元。陸毅強於2000年一手買入，是次轉手，持貨25年獲利逾7,385萬元離場



資料顯示，是次成交為跑馬地豪宅禮頓山6座高層A、B室相連戶，實用面積共3,348平方呎，在7月以1.25億元連三個車位售出，呎價37,336元。值得留意的是，是次成交價較2023年首次叫價2.9億元時，大劈1.65億元沽出。

跑馬地豪宅禮頓山。（網上圖片）

2000年一手買入 25年獲利逾7385萬

至於，原業主以公司名「MIGHTY SYSTEM LIMITED」入市，其董事為連鎖健身美容集團舒適堡PHYSICAL創辦人陸毅強，早於2000年以5,114.79萬元一手買入，持貨至今25年，是次轉手帳面獲利逾7,385萬元，單位期內升值1.44倍。

值得留意的是，陸毅強及相關人士自2023年底起，已接連售出約24個物業，包括銅鑼灣曦巒、禮頓山、紅磡都會軒及大圍雲頂峰等屋苑單位，套現逾3.2億元。