多次抵押借貸　榮豐殷劍波淺水灣銀主盤招標　估值3.38億｜多圖

銀主加快散貨，市場再有豪宅銀主盤推出。位於淺水灣道56號的兩伙相連大宅，現由銀主以公開招標形式放售，截標日期為2025年10月10日（星期五）中午12時正。單位最新銀行估值3.38億元，呎價約6.6萬元。



據悉，業主為榮豐聯合控股（3683）主席殷劍波及其妻子林群，二人早前曾被入稟追討1.96億元欠債，更曾於今年4月嘗試放售上述單位。



Alaw Tree & Capital執行董事Angel Law（羅梅蘭）表示，銀主委託公開招標出售淺水灣道56號的27及28號相連大宅，每伙實用面積2,580平方呎，樓高兩層，並設有約1,664平方呎的全海景平台，合共實用面積達5,160平方呎，另連3個有蓋車位。

單位最新銀行估價約3.38億元，呎價約65,505元，至10月10日中午12時正截標。據放盤相片可見，單位裝修豪華，空間寬敞，可享開揚淺水灣泳灘海景。

↓↓淺水灣道56號27及28號大宅↓↓

2005年買入價1.13億 4月嘗試放售單位還債

資料顯示，殷劍波及相關人士於2005年分別以約5,636萬及5,734萬元購入上述兩伙單位，合共斥資約1.13億元，並以公司名義持有。其後於2016年起多次抵押物業借貸，今年遭財務公司入稟追討1.96億元欠債。

直至今年4月，該兩伙單位曾於市場放售，當時銀行估值約3.6億元，呎價約69,767元，惟未能成功易手。時隔近四個月，物業最終淪為銀主盤，估值亦較當時下跌約6.1%。

