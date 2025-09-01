放盤10小時極速易手　元朗朗屏8號一房450萬沽　單位9年僅升3.8%

二手交投轉旺，鐵路盤較受追捧。元朗朗屏8號一伙一房單位放盤只有10小時，即以450萬元沽出，呎價約12,096元。原業主於2016年買入單位，持貨9年帳面獲利16.6萬元，升幅約3.8%。



放盤10小時450萬極速沽

美聯物業分行助理區域經理張國成表示，該單位為朗屏8號低層E室，實用面積為372平方呎，屬一房間隔。原業主早前叫價458萬元放售，放盤只有10小時，即以450萬元極速沽出，呎價約12,096元。新買家為同區上車客，因鍾情屋苑屬鐵路盤，當得知上述單位放盤彼即時表示有意入市，最終小議價8萬元，成功買心頭好。

原業主於2016年以約433.4萬元購入單位，持貨9年，是次轉手帳面獲利16.6萬元，單位期内升值3.8%。

朗屏8號。

錄29宗二手成交 23宗要蝕讓離場

如連同是次成交，朗屏8號年初至今最少錄29宗二手成交，當中有23宗需要帳面蝕讓離場，當中蝕幅由1%至33%不等。最勁一宗為第1座中層A室，實用面積499平方呎，在今年8月底以500萬元沽出，原業主持貨5年轉手輸33%。