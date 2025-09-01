周末新盤錄160宗　日出康城凱柏峰兩日共沽16伙　套現8360萬

新盤交投平穩，連續4個周末錄得逾百宗成交。過去兩日（30、31日）新盤市場錄得160宗成交，較上周的189宗下跌15%。當中信和置業(0083)、嘉華國際(0173)及招商局置地(0978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰系列，於兩日累沽出16伙，套現逾8,360萬元。



將軍澳日出康城凱柏峰系列銷情持續，於周末兩日共售出16伙單位，共套現逾8,360萬元。當中錄一組投資者以約780萬元購入兩伙開放式單位作收租之用。而其中3A座9樓F室，實用面積419平方呎，兩房間隔連平台，最新以753.1萬元成交，折合呎價約17,974元。

發展商指，凱柏峰系列自現樓重推後速沽734伙，銷售金額逾47億元。全盤至今累計售出1,579伙，總銷售金額逾119億元。

西半山大學閣6480萬標沽三房戶

華懋旗下西半山旭龢道「大學閣」於周日以招標形式沽出第2座3樓B室，實用面積1584平方呎，屬三房三房間隔，成交價6,480萬元，折合呎價約40,909元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「大學閣」單計今年為止已錄逾2.8億元成交金額，全為逾6,000萬大額成交，平均成交呎價45,234元。有見第2座僅餘最後4伙可售單位，集團將繼續採取惜售策略，亦會保留部分單位作收租之用，將來推出單位具一定提價空間。

另外，「大學閣」至今合共售出48個單位，總成交金額逾37.3億。

黃竹坑滶晨II單日售出12伙

新世界發展(0017)、帝國集團、資本策略地產(0497)及麗新發展(0488)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5B期滶晨II，於周日單日售出12伙，套現逾1.54億元。當中最高成交單位為第2座30樓A室，實用面積588平方呎，兩房連書房間隔，成交價1,416.8萬元，折合呎價約24,095元。

發展商指，項目開售至今合共售出573伙，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市，約70%選用即供付款方法，平均成交呎價近27,000元，共套現逾99億元。