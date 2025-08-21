大坑九百呎巨型兩房580萬沽 呎價僅6409元 60年舊貨升值百倍！
部分早年落成的舊樓單位，至今錄得大幅百倍升值。大坑道16至18號舊樓一伙大兩房單位最新以580萬元沽出，呎價僅6,409元，相等於居屋水平。據悉，單位屬遺產貨，原業主早於1965年買入單位，至今轉手帳面獲利574萬元，60年間升值接近100倍。
中原地產高級分行經理范珮兒表示，該單位為大坑道16至18號高層B室，實用面積905平方呎，兩房間隔，外望樹景。單位於今年中開價730萬元放盤，近日獲新買家洽詢。
據悉，新買家為投資客，對區內租賃回報有信心，加上看好物業有被收購的潛力，遂議價以580萬元承接，折合呎價僅6,409元。
圖片可見，單位裝修略為舊，不過空間寬敞，其中一間睡房更設有露台。
1965年入市、60年升值95.7倍
代理指，大廈於1955年落成，樓齡高達70年，而且單位屬遺產貨，因此造價較平。大廈近年亦沒有任何二手成交。
原業主則早於1965年以6萬元購入單位，因早年買入價低，是次沽貨面獲利574萬元，單位於60年間升值95.7倍。
