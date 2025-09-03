磁帶大王陳秉志3.15億沽薄扶林6千呎自住豪宅

資深投資者「磁帶大王」陳秉志近年疑陷入財困。陳秉志自住多年的薄扶林域多利道188號獨立屋，早前一度遭銀主接管以現狀交吉放售，市值4.3億元，呎價約70,689元。據悉，陳秉志最新透過業主身份（業主盤），以3.15億元沽出上述豪宅，呎價5.18萬元。陳秉志早於1988年以2,350萬元購入該豪宅，並一直自住至今。



附設私家花園1.8萬呎

涉及的物業為薄扶林域多利道188號屋地，佔地約15,240平方呎，現有物業為一幢4層獨立大宅加地庫，實用面積約6,083平方呎，連約1.8萬平方呎私家花園。物業一度淪爲銀主盤，以現狀交吉形式放售，市值4.3億元，折合呎價約70,689元。

地皮重建後最大樓面可達1.8萬呎

物業為區內罕有全海景獨立屋地，該地皮重建後最大樓面可逾18,000平方呎 (需獲政府相關部門批准，或涉及補地價)。

薄扶林域多利道188號屋地。

陳秉志1988年買入自住至今、去年曾叫價3.5億放售

資料顯示，物業由資深投資者「磁帶大王」陳秉志所持有，其早於1988年，以2,350萬元購入單位，並一直自住至今。

歐滿棠（圖左）夥拍「小巴大王」馬亞木（圖中）及「磁帶大王」陳秉志（圖右），數年前合共投資2,500萬元於中環開粵菜館。（陳嘉碧攝）

兩年間頻頻蝕讓沽貨 涉資金額數十億元

「磁帶大王」陳秉志近年來頻頻沽貨，售出物業金額已達數十億元。當中包括，以公司轉讓形式沽出中環中心67樓全層，建築面積26,967平方呎，當中有6,300平方呎屬交吉，其餘20,600平方呎均連租約，成交價為7.5億元，呎價約27,812元，以成交呎價計，較當年買入價低約15.7%。

另外，於2023年8月沽出中環中心35個車位，成交價介乎438萬至550萬元，部份車位成交價低於買入價，個別更需帳蝕約15%。