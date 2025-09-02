旺角CASA酒店全幢放售 估值4.5億 4年前財團曾6.5億收購不果
撰文：李明珠
出版：更新：
政府鼓勵商廈改建學生宿舍，部分業主趁機放售全幢酒店物業。旺角彌敦道487至489號CASA全幢酒店最新獲委托以現狀放售，估值約4.5億元，呎價約12,088元。全幢提供約162間客房，每個房間價值278萬元。
世邦魏理仕表示，上述物業為彌敦道487至489號CASA，現為一幢14層高的旅館，總樓面面積約37,228平方呎。酒店地下設有3個商舖，1樓為旅館設施，2樓為咖啡廳及其他旅館設施。3至14樓為客房，共提供162間客房。物業最新以現狀出售，市場估值約4.5億元，折合呎價約12,088元，每個房間價值278萬元。
2021年市傳外資基金6.5億承接、現估值再跌三成
值得留意的是，物業近年曾多次推出市場放售。對上一次為2021年曾叫價約8億元放盤，當時市傳項目其後成功獲財團積極洽購，出價達6.5億元，預計快將易手。消息稱，接手的財團為一家外資基金，擬購入後發展共居物業。不過估計物業最後未能達成交易，現估價較當時市傳成交價低出2億元或31%。
業主2007年1.59億買入並改建為酒店
資料顯示，物業為一幢樓齡40年的商住舊樓，前身為油麻地成興樓。而業主為投資者，於2007年時以1.59億元承接全幢大廈，並改建為酒店「Casa Hotel」。
中原投資收購YWCA西半山般咸軒 擬改建學生宿舍提供200個床位大馬政府招標賣灣仔馬來西亞大廈 決定基於全球資產配置策略新世界長沙灣甲廈83永康街基座商場1.2億沽富衛香港租太古坊33萬呎樓面作香港總部 橫跨12層年內最大宗租賃政府機構1600萬入市佐敦渡船街商廈全層投資者1.08億收購油麻地全幢舊樓 擬營運學生宿舍 平叫價一半尋歡勝地重建！恒地香檳大廈B座申建單幢式酒店 提供159間客房