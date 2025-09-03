覓盤9個月遭三度截糊　誠意買家苦等單位裝修完　打動業主減價賣

隨著樓市回暖，買家入市態度轉趨積極。葵芳閣一伙兩房單位最新以455萬元沽出，呎價10,964元。原業主早於1984年一手買入單位，帳面獲利423.59萬元，單位大幅升值13.5倍。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，該單位為葵芳閣2座中層H室，實用面積415平方呎，兩房間隔。據悉，單位放盤後即獲新買家出價洽詢。新買家最初為向業主表達誠意，承諾初步簽訂一份440萬元成交之合約，惟業主婉拒，堅持要近470萬元。買家隨即口頭加碼至450萬元，並表示希望和業主會面。但業主回覆要460萬元才安排會面，買家決定答允。

最終雙方會見面後，原業主見買家態度誠懇，最終成功打動業主減至455萬元成交，減價15萬折合呎價10,964元。

↓↓葵芳閣2座中層H室↓↓

三度被截糊心儀、苦等一個月待單位完成裝修

代理透露，新買家為上車客，因希望住近居於葵芳的母親，已覓盤9個月，期間曾三度被截糊心儀單位。直至近日看中是次單位，但由於單位因正在裝修未能睇樓，買家決定苦等一個月，待裝修完畢即前往睇樓，最終經多番議價後終於成功上車，入市經歷一波三折。

原業主於1984年以31.41萬元一手購入單位，持貨至今41年，是次沽貨帳面獲利423.59萬元，單位期内大幅升值13.5倍。