馬亞木家族沽貨　油麻地銀行舖7100萬沽　持貨22年勁賺5250萬

「小巴大王」馬亞木家族續散貨，新近以約7,100萬元連租約沽售油麻地彌敦道祥興大廈地舖連1樓，成交呎價約15,453元。馬亞木家族早於2003年以約1,850萬元購入，持貨22年間，帳面勁賺約5,250萬元。



現由中國工商銀行承租

市場消息指，上述成交舖位為油麻地彌敦道540至544號祥興大廈地舖連1樓，總面積約4,600平方呎，物業地下及1樓面積分別為800平方呎及3,800平方呎，新近以連租約7,100萬元沽出，呎價約15,453元。

是次物業連租約出售，現由中國工商銀行承租逾20年，月租約37.8萬元，料新買家享約6.4厘回報。

麻地彌敦道540至544號祥興大廈地舖連1樓。

2003年買入價1850萬

據了解，馬亞木家族早於2003年以1,850萬元購入，持貨22年，帳面獲利約5,250萬元，舖位升值2.84倍。

「小巴大王」馬亞木。（資料圖片）

頻沽舖位 西環地舖20年升值近九成

值得留意的是，馬亞木家族近期多次拋售商舖物業。對上一宗為2025年6月以8,000萬元連租約沽售西環皇后大道西455至485號地舖，成交呎價約5,442元，持貨20年間，帳面勁賺約3,750萬元，物業升值88%。

另外於2025年4月初以1.19億元，沽出筲箕灣東大街98至112號景輝大厦地下C1號舖及1樓全層，持貨逾18年帳面獲利4,900萬，物業升值逾70%。